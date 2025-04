Mało która kobieta nie doświadczyła, choć raz w życiu rewolucji ze strony pęcherza. Niestety, natura uczyniła nas znacznie bardziej podatnymi na to schorzenie.



Pierwsza sprawa to anatomia. Cewka damska jest nieporównanie krótsza niż męska, stąd o wiele łatwiej o infekcję w przypadku kontaktu z bakteriami, a tych nie brakuje – w toaletach publicznych, na basenach, w miejscach kąpieli, przy kontaktach seksualnych. Do tego dochodzi stosowanie tabletek antykoncepcyjnych oraz noszenie stringów i niskich spodni przy chłodzie. W efekcie, męczymy się z bólem podbrzusza, częstą potrzebą oddawania moczu oraz dolegliwościami towarzyszącymi tej czynności: szczypaniu, bólowi a nawet krwawieniu z cewki moczowej. Przy ostrych stanach występuje nawet gorączka i wtedy należy niezwłocznie udać się do lekarza.

W większości wypadków możemy jednak pomóc sobie same domowymi metodami. Warto spróbować zanim sięgniemy po poważniejsze leki, które nigdy nie pozostaje bez wpływu na nasz organizm. Co robić?

Dużo pić. Dużo to minimum 3 litry dziennie, najlepiej wody, herabtek ziołowych czy kwaśnych soków. Istotne jest częste oddawanie moczu i przepłukiwanie dróg moczowych, aby pozbawić je drobnoustrojów.

Dbać o ciepło. Zamienic stringi na cieplejsze majtki, pogrzać dolną część ciała pod kocem, a najlepiej robić ziołowe nasiadówki z rumianku, szałwi lub gotowych mieszanek aptecznych. W ciepłej wannie staramy się wysiedzieć ok. 15 minut

Zaufać naturalnym preparatom. W każdej aptece bez recpty dostaniemy zestawy ziółek do picia oraz preparaty przygotowane na bazie z żurawiny, mniszka czy jeżówki (Polecamy Urovit, Urosan, Urosept, Nefrobonisol, Urogran, Żurawina 5000 Plus Forte)

Czas samodzielnego leczenia to ok. 4 dni – jeśli nie ma poprawy kierujemy się do lekarza rodzinnego, który zleci badanie moczu, czasem posiew, a w ostrych stanach odeśle do urologa. Oprócz antybiotyków medycyna proponuje bardzo skuteczne chemioterapeutyki, które w ciągu kilku dni pomogą poradzić sobie z problemem.

Agata Chabierska