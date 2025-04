Wiemy z reklam i etykiet niektórych produktów, że wszystko co pełnoziarniste jest smaczne, nie tuczące i co najważniejsze bardzo zdrowe. Jak właściwie odnaleźć na półkach sklepowych towar, który rzeczywiście jest pełnoziarnisty i jednocześnie pełnowartościowy?

Na pewno nie można bezgranicznie ufać producentom, którzy

zapewniają, że ich produkt jest w 100% pełnoziarnisty. Określenie to, przede wszystkim dotyczy pieczywa, ale można także kupić samą mąkę pełnoziarnistą, ciastka z mąki pełnoziarnistej, pełnoziarniste batoniki albo płatki do mleka. Często klientom wydaje się, że kupując ciemne pieczywo wybierają to, co najlepsze dla zdrowia, tymczasem większość wypieków jest po prostu barwiona karmelem i nie ma nic wspólnego z pełnoziarnistym pieczywem. Dlatego trzeba się dowiedzieć z jakiej piekarni pochodzi chleb w naszym sklepie i jakiej mąki używa się do jego wypieku. Ze zwykłej białej mąki trudno czerpać wartości odżywcze, są to jedynie puste kalorie. Natomiast pełne ziarna zbóż dostarczają wielu cennych składników, takich jak: błonnik, witaminy, minerały i substancje bioaktywne. Biała mąka pozbawiona jest łuski, a to właśnie w niej zawarty jest dobroczynny błonnik, który stanowi o tym, czy produkt jest dietetyczny. Błonnik ma zbawienny wpływ na układ trawienny, ponieważ wspomaga jego działanie, zapobiega zaleganiu pokarmu w jelitach, a tym samym zatruwaniu organizmu zbędnymi produktami przemiany materii. Działanie produktów pełnoziarnistych na organizm człowieka było także przedmiotem badań naukowców, którzy dowiedli, że pełne ziarna zbóż pomagają w profilaktyce chorób serca i cukrzycy. Swoją dietę możesz urozmaicać na przykład otrębami zbożowymi, są do kupienia w sklepach spożywczych, przeważnie na półce ze zdrową żywnością. Otręby można dodawać do wypieków, mięsa mielonego, sałatek, kefirów, jogurtów lub płatków z mlekiem.

