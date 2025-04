Naukowcy z Uniwersytetu w Laval w Kanadzie pod kierownictwem profesora Andre Marette przeprowadzili eksperyment na myszach badając wpływ spożywania łososia na organizm ssaka. Rezultaty badań zaprezentowane zostały w Quebec podczas kolokwium na temat wpływu substancji bioaktywnych na zdrowie człowieka. Okazało się, że mięso łososia poprawia gospodarkę organizmu glukozą oraz znacznie obniża ciśnienie tętnicze krwi, dzięki czemu spada ryzyko miażdżycy i arteriosklerozy, niweluje stany zapalne w organizmie, a także redukuje tkankę tłuszczową obniżając wagę.

Naukowcy uznali, że to peptydy odpowiadają za zbawienny wpływ mięsa łososia na organizm. Peptydy są organicznymi związkami chemicznymi, które trudno wyraźnie odróżnić od białek. Eksperyment polegał na podzieleniu badanych myszy na trzy grupy: pierwsza z nich przez 6 miesięcy odżywiana była w normalny sposób, druga grupa poddana została diecie bogatej w cukry i tłuszcze, natomiast ostatnia grupa karmiona była tłuszczowo-cukrowym pożywieniem z dodatkiem 10% peptydów z łososia i właśnie w tej grupie zaobserwowano pozytywne zmiany.

Profesor Marette wyjaśnił, że naukowcy są dopiero na początku drogi do poznania specyfiki peptydów. Testowana frakcja zawierała ich od 10 do 20, jednak naukowcy nie są pewni czy bioaktywny jest jeden z nich czy wszystkie, a także czy mogą działać osobno czy tylko jednocześnie z innymi czynnikami.

