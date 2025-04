1 z 1

Pharmaceris C - dermokosmetyki antycellulitowe do ciała

Peeling antycellulitowy to preparat do oczyszczania skóry w celu redukcji cellulitu i wygładzenia skóry. Rekomendowany osobom z objawami cellulitu, z tendencją do wahań wagi ciała, a także skóry zwiotczałej. Preparat podczas mycia aktywnie oczyszcza skórę i złuszcza obumarłe komórki naskórka. Masaż drenujący przy pomocy drobinek peelingujących pobudza mikrokrążenie, przyspieszając procesy przemiany materii. Zawarty w peelingu ekstrakt z pomarańczy wspomaga działanie zmniejszające widoczne objawy cellulitu, wygładzając i zwiększając sprężystość i napięcie skóry. Preparat przygotowuje skórę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych wzmacniając efekt ich działania.