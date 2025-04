Pheromax to produkt zawierający dwa najbardziej skuteczne, wytworzone syntetycznie ludzkie feromony: androstenol i androstenon, a także androstadienon i estratetraenol. Poleca się go używać wieczorem, np. gdy wychodzimy do klubu. Celem Pheromaxu jest bowiem przyciągnięcie płci przeciwnej – potęgowanie pożądania, pobudzanie do większej interakcji towarzyskiej. Po zastosowaniu produktu możemy czuć się bardziej swobodnie, mieć lepsze samopoczucie, większe poczucie humoru i pewności siebie, być bardziej stanowczym i rozmownym. Pheromax może też pomóc nam być bardziej szanowanymi w towarzystwie, odbieranymi jako osoba o cechach przywódczych.

Pheromax występuje w dwóch wersjach: dla kobiet (Pheromax Woman; Pheromax Oxytocin Woman) i mężczyzn (Pheromax Manl Pheromax Oxytocin Man) i różni się doborem feromonów. Produktu używa się podobnie, jak perfum: wystarczy spryskać nimi te części ciała (lub ubrania), które mają bliski kontakt z nosem drugiego człowieka, np. nadgarstki, szyja, miejsce za uszami. Należy go rozpylić około 20 cm od ciała (wystarczy jedna aplikacja).

Pheromax ma charakterystyczny zapach, który – jeśli nam nie odpowiada – możemy „przykryć” ulubioną wodą perfumowaną lub perfumami. W ciągu dnia nie będziemy go więc wcale czuć – nie musimy się więc martwić, że ktoś odkryje, że jesteśmy nim spryskani. Największe działanie Pheromaxu trwa od 2 do 4 godzin po aplikacji (na ciele utrzymuje się natomiast nawet do kilkunastu godzin).

Warto wiedzieć, że w kontekście seksualnym feromony zawarte w Pheromaxie zwiększają podniecenie aż o 200% w porównaniu do placebo. Myli się jednak ten, kto sądzi, że już samo zaaplikowanie produktu sprawi, że płeć przeciwna zwariuje na naszym puncie, a ludzie dookoła będą nas uwielbiać i podziwiać – feromony bowiem są dodatkiem do nas samych, elementem potęgującym, a nie siłą sprawczą. Jeśli więc użyjemy ich przed wyjściem na przyjęcie, a cały wieczór przesiedzimy w kącie, nie ma możliwości, aby zadziałały. Przede wszystkim działać musimy my – feromony „tylko” (lub „aż”!) nam w tym pomogą.

Pheromax pochodzi ze sklepu Feromony.pl.