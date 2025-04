Photoderm KID Spray SPF 50+/UVA 39, pojemność 200 ml, spray ochronny dla dzieci

Photoderm KID gwarantuje optymalną, jednorodną i stałą ochronę, obejmującą całe widmo UV. Bezpośrednio chroni komórki przed szkodliwym działaniem słońca dzięki zawartości opatentowanego kompleksu Cellular BIOprotection® oraz Peptydu C. Chroni skórę przed oparzeniami słonecznymi i potencjalnym ryzykiem częstej i długiej ekspozycji na słońce. Zapobiega reakcjom nietolerancji na słońce. Produkt posiada bezzapachową formułę. Ma lekką konsystencję, która ułatwia dokładne rozprowadzenie preparatu. Wodoodporny i fotostabilny, hipoalergiczny i nie zawiera parabenów.

Wskazania:

• Delikatna skóra dziecka

• Skóra bardzo wrażliwa na słońce

• Do stosowania na twarz i ciało

Photoderm KID Spray SPF 50+/UVA 39, pojemność 200 ml – sugerowana cena ok 62 zł

Photoderm KID Lait SPF 50+/UVA 39, pojemność 100 ml, mleczko ochronne dla dzieci

Photoderm KID Lait zawiera bezpieczny system filtrów przeciw promieniowaniu UVA/UVB. Produkt bezpośrednio chroni komórki przed szkodliwym działaniem słońca dzięki zawartości opatentowanego kompleksu Cellular BIOprotection® oraz Peptydu C. Chroni skórę przed oparzeniami słonecznymi i potencjalnym ryzykiem częstej i długiej ekspozycji na słońce. Zapobiega reakcjom nietolerancji na słońce. Produkt ma bezzapachową formułę i lekką konsystencję. Błękitno-turkusowy kolor, który znika po rozsmarowaniu daje gwarancję bezpieczeństwa dzięki równomiernemu rozprowadzeniu. Fotostabilny oraz hipoalergiczny. Odporny na wodę, pot i tarcie.

Wskazania:

• Delikatna skóra dziecka

• Skóra bardzo wrażliwa na słońce

• Do stosowania na twarz i ciało

Photoderm KID Lait SPF 50+/UVA 39, pojemność 100 ml – sugerowana cena ok 62 zł