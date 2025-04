Nowa szata graficzna opakowań oraz korzyści płynące z systematycznego stosowania dermokosmetyków, pomagają kupującym szybko podjąć właściwą decyzję, dotyczącą zakupu konkretnego produktu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Konsumentki mogą mieć pewność, że dokonały odpowiedniego wyboru, a codzienna pielęgnacja produktami marki Physiogel zapewni im zdrową, odpowiednio nawilżoną i zadbaną skórę.

Teraz, dzięki eleganckiemu wyglądowi opakowań, wysokiej jakości produktu oraz rezultatom, jakie zapewnia systematyczne stosowanie Physiogelu, codzienne zabiegi nabierają charakteru pielęgnacyjnego spa.

Nowoczesny i przejrzysty wygląd opakowań podkreśla innowacyjność marki Physiogel. Graficzny element przypominający falę nawiązuje do zaawansowanej technologii Biomimic oraz wysokiej jakości i bezpieczeństwa stosowania hipoalergicznych produktów.

Dla ułatwienia rozpoznania poszczególnych linii oraz dla sprawnego znalezienia ich na aptecznych półkach wprowadzone zostało rozróżnienie kolorystyczne. Opakowania z kolorem czerwonym dedykowane są linii Łagodzenie i ulga, z kolorem niebieskim - linii Codzienne nawilżanie, a z zielonym - Pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Physiogel cieszy się dużym zaufaniem i powodzeniem u konsumentek. Świadczą o tym wyniki sprzedaży. W roku 2013 marka urosła wartościowo o 65% w stosunku do roku poprzedniego i jest najdynamiczniej rozwijającą się marką wśród dermokosmetyków (źródło: dane IMS Health; Sprzedaż wartościowa YTD 12.2013 vs YAP).

Wprowadzone zmiany w wyglądzie opakowań mają zachęcić do zakupu te konsumentki, które nie miały okazji poczuć pozytywnej zmiany w wyglądzie swojej skóry, ponieważ nie stosowały dermokosmetyków Physiogel.

