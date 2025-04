Prezentujemy 6 przykładów zaburzenia łaknienia, które mogą dotknąć każdego z nas.

Autokanibalizm

Zjadanie własnego ciała. Osoby dotknięte tą przypadłością potrafią zjadać własne ciało kawałek po kawałku. Ponad 60% osób z autokanibalizmem ma usunięte wszystkie zęby by uniknąć możliwości samozjadania się.

Odmianą autokanibalizmu jest autowampiryzm objawiający się wypijaniem swojej własnej krwi.

Aerofagia

Czyli połykanie powietrza co prowadzi do nadmiernego odbijania. Jest to częsty objaw osób chorujących na nerwicę. Przypadłość ta wiąże się z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, leczenie ma charakter psychoterapii.

Koprofagia

Zwyczaj zjadania własnego kału. Częściej spotykany u zwierząt niż u ludzi, jest jednak bardzo niebezpieczny – wiąże się z ryzykiem zarażenia bakteriami oraz chorobami (np. polio).

Ksylofagia

Konsumpcja drewna oraz jego pochodnych. Ta odmiana spaczenia żywieniowego spotykana jest najczęściej u dzieci objawiając się jedzeniem kredek, ołówków i papieru.

Hialofagia

Niebezpieczna przypadłość polegająca na zjadaniu szkła. Chora osoba odczuwa nieprzemożną chęć na szkło. Niestety wiąże się to z podrażnieniami przewodu pokarmowego, gardła, przełyku, krtani, w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci.

Trichofagia

Objawia się zjadaniem włosów. Włosy są najpierw przeżuwane, następnie obgryzane i połykane. Włosy, które są zjadanie w nadmiarze odkładają się w przewodzie pokarmowym, przez co mogą wywołać niestrawności oraz dokuczliwe bóle.

