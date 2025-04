Kailyn, pięciolatka ze USA, jeszcze dzień wcześniej biegała po boisku z rówieśnikami. Następnego dnia nie mogła wstać z łóżka. Dziewczynka odczuwała drętwienie nóg. Pojawiły się również problemy z wysławianiem się. Matka czesząc Kailyn zauważyła między włosami kleszcza. To pajęczak był powodem pogorszenia stanu zdrowia dziecka.

Drętwienie kończyn po ugryzieniu kleszcza

Przerażona Jessica Griffin, matka Kailyn, natychmiast skontaktowała się przebywającym na misji w Iraku, ojcem dziecka. Mężczyzna zasugerował, że to może być paraliż kleszczowy. Polecił żonie, żeby zabrała córkę do lekarza, a kleszcze zabezpieczyła w woreczku i zabrała ze sobą. Diagnoza lekarzy potwierdziła przypuszczenia mężczyzny. Dziewczynce wykonano m.in. badana krwi oraz tomografię komputerową. Medycy uznali, że dziecko cierpi na paraliż kleszczowy, który spowodowało ugryzienie pajęczaka.

Jessica Griffin podzieliła się swoją historią z innymi rodzicami, zamieszczając post na Facebooku. Kobieta w ten sposób zaapelowała do innych rodziców, by byli czujni i zwracali uwagę na to, czy ich dziecko nie złapało kleszcza.

PROSZĘ, na miłość boską, sprawdzajcie swoje dzieci pod kątem kleszczy! One częściej występują u dzieci niż u dorosłych! - napisała.

Objawy paraliżu kleszczowego

Paraliż kleszczowy jest jedną z wielu chorób, które mogą być przenoszone przez kleszcze. Powoduje ją neurotoksyna zawarta w ślinie niektórych pajęczaków. Substancja wywołuje porażenie nerwowo-mięśniowe. Szczególnie niebezpiecznie mogą być przypadki, kiedy paraliż obejmie okolice szyi i klatki piersiowej. Może to skutkować nie tylko problemami z mówieniem, ale również z oddychaniem. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do uduszenia. Kiedy zaobserwujemy u siebie takie objawy, należy natychmiast usunąć kleszcza. Objawy paraliżu kleszczowego powinny ustąpić najpóźniej w przeciągu doby.

Źródło: MS News Now, tvnmeteo.tvn24.pl

