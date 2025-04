Ruszyła VI już edycja Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Piękna bo Zdrowa”, organizowanej przez Ogólnopolską Organizację Kwiat Kobiecości. Patronat Honorowy nad Kampanią objęła małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. W tym roku organizatorzy będą poruszać problem cytologii z zupełnie innej strony.

W tym roku ambasadorkami akcji zostały polskie aktorki: Joanna Koroniewska, Tamara Arciuch, Agnieszka Warchulska oraz dziennikarka – Kinga Burzyńska, a także Ida Karpińska, prezes i założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości. Ambasadorki przekonują, że problem chorób ginekologicznych powinien być ważny dla każdej kobiety bez względu na status społeczny, zawód czy wiek.

– Mam przyjemność już po raz piąty obejmować Patronatem Honorowym Ogólnopolską Kampanię Społeczną ,,Piękna bo Zdrowa’’. Statystyki dotyczące badań profilaktycznych pokazują, że działania edukacyjne zwiększające świadomość społeczeństwa są bardzo potrzebne. Kampania przypomina kobietom o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych, dlatego chciałabym pogratulować Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, że tak wielką wagę przywiązuje do tego istotnego problemu i zachęca kobiety m.in. do badań cytologicznych – powiedziała Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Joanna Koroniewska, znana polska aktorka teatralna i telewizyjna, postanowiła wesprzeć akcję, ponieważ, jak sama podkreśla w wywiadach, jej mama przegrała walkę z rakiem piersi.

– Wtedy, gdy zostałam matką, zmienił się mój sposób postrzegania świata. Kiedyś byłam hedonistką. Teraz już wiem, że mam dla kogo żyć i muszę być odpowiedzialna, i dbać o swoje zdrowie. Chcę wiedzieć, że zrobiłam wszystko, aby uchronić swoje dziecko przed tragedią, która mnie spotkała kilkanaście lat temu. Straciłam mamę, więc profilaktyka jest dla mnie bardzo ważna – mówi Joanna Koroniewska.

Ida Karpińska 9 lat temu wygrała walkę z rakiem szyjki macicy. Teraz chce uchronić inne kobiety przed tą chorobą. Chcę, żeby wygrywały życie! "Nie dam się, to moje życie. Nie choroba będzie mi mówiła jak mam żyć i czy mam żyć!" – to było motto, które towarzyszyło Idzie w czasie choroby. Teraz powtarza: „Nie zgadzam się z tym, aby kobiety umierały na raka szyjki macicy. Dzięki cytologii, którą robiłam regularnie, żyję”.

Akcje edukacyjne, kampanie społeczne, których cechą wspólną jest budowa świadomości na temat chorób ginekologicznych, to znak rozpoznawczy Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości. Powstała ona w 2007 r. z inicjatywy Idy Karpińskiej. Obecnie na terenie całej Polski Idę wspierają emisariuszki prowadzące działania w poszczególnych województwach – Kwiat Kobiecości jest pozytywnym skutkiem ubocznym jej choroby.

Organizacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy (ECCA) oraz światowej organizacji Women Against Cervical Cancer (WACC).

Więcej informacji: www.kwiatkobiecosci.pl, www.facebok.com/kwiatkobiecosci

