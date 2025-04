Pierwsze opalanie



Korzystając z kąpieli słonecznych musimy przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Należy pamiętać, że promienie słoneczne wysuszają skórę, niszczą włókna kolagenowe, powodują przebarwienia, a także poważne choroby skóry o podłożu nowotworowym.

Przed pierwszym kontaktem ze słońcem warto zaopatrzyć się w produkty, które nie tylko pomogą nam uzyskać piękną opaleniznę, ale także ochronią naszą skórę przed szkodliwym wpływem promieni UV. Doskonałym rozwiązaniem są kapsułki zawierające beta-karoten. Dzięki nim barwnik gromadzący się w skórze działa jak naturalny filtr słoneczny oraz chroni ją przed niekorzystnym wpływem promieni UV. Ponadto beta-karoten pozwala dłużej zachować młody wygląd skóry, nadaje jej piękny kolor i eliminuje ryzyko poparzeń.

Zasady bezpiecznego opalania:



stosuj filtry do opalania – na pół godziny przed wyjściem na słońce i każdorazowo po kąpieli,

pamiętaj o nakryciu głowy,

pij dużo wody,

nie spędzaj na słońcu zbyt wielu godzin.

Jakie preparaty stosować na oparzenia?



Jeśli nie przestrzegaliśmy zasad bezpiecznego opalania i przez zbyt długie przebywanie na słońcu poparzyliśmy lub podrażniliśmy sobie skórę, najszybciej pomogą nam produkty zawierające D-panthenol i kompleks witamin A, E, F. Preparaty te działają regenerująco, kojąco i ochronnie. Ponadto ich aktywne składniki chronią membrany komórek przed utlenieniem. Przy poważniejszych oparzeniach należy stosować preparaty lub maści zawierające dekspantenol oraz alantoinę, które chronią skórę przed nadmiernym działaniem wilgoci, zwiększają jej elastyczność i nawilżenie.

Opalenizna na dłużej



Utrzymanie pięknej, wakacyjnej opalenizny wymaga stosowania preparatów pielęgnacyjnych. Zazwyczaj po kontakcie ze słońcem skóra bywa zaczerwieniona, odwodniona i szorstka, dlatego warto stosować kosmetyki, które lekko ją natłuszczają i nawilżają. Preparaty te zawierają substancje regenerujące oraz normalizujące procesy komórkowe, dzięki czemu unikniemy łuszczenia się naskórka oraz tworzenia się zmarszczek. Dodatkowo po długiej ekspozycji na promienie słoneczne powinniśmy unikać gorącego prysznica, który dodatkowo powoduje wysuszanie skóry.

Kilka razy w tygodniu zaleca się stosowanie peelingu, który złuszczy martwy naskórek, oraz przygotuje nas do ponownego opalania. Nie należy obawiać się, że peeling zetrze opaleniznę, ponieważ brązowego koloru nabiera skóra właściwa, a nie naskórek.

