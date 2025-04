Piękna postawa to piękne ciało

Najbardziej urodziwa z kobiet, jeśli przygarbiona i niezgrabna, zostanie przyćmiona przez zwyczajną, acz trzymającą się prosto i dumnie dziewczynę. Nawet psycholodzy podkreślają, że piękna postawa zwykle wiąże się z wewnętrzną siłą i szczęściem – trudno o lepsze wrażenie!

Oczywiście kluczem do wspaniałej sylwetki jest kręgosłup – każda nierównowaga w ciele odbija się w dysfunkcji kręgosłupa, wytwarzając niezdrowy ucisk na system nerwowy. Taką nierównowagę wywołać bardzo łatwo, nie potrzeba wcale urazu czy wady urodzeniowej. Złe nawyki przy chodzeniu, siedzeniu, zwłaszcza przy biurku, spaniu a także stres emocjonalny w naturalny sposób odbijają się na naszej postawie.

Skrzywienia kręgosłupa to, poza samymi dolegliwościami bólowymi i zagrożeniem zdrowia, także główna przyczyna deformacji w ciele. Jednym słowem zaniedbana skolioza może okazać się prawdziwym utrapieniem dla kobiety, której zależy na wyglądzie. Zaokrąglone ramiona to brzydsze piersi oraz problemy z prawidłowym oddychaniem, kulenie się na sofie powoduje tłamszenie organów wewnętrznych i sprzyja kłopotom z trawieniem, a co za tym idzie skórą i włosami.

Dlatego też powinnyśmy zwracać baczną uwagę na równowagę naszego ciała – całkowity ciężar powinien zawsze rozkładać się równomiernie: na obu bokach, z przodu i z tyłu. Im prościej staramy się trzymać – podczas spaceru czy przy komputerze, tym lepiej dla całego organizmu. Do prostej postawy potrzeba jednak nie tylko samokontroli, ale przede wszystkim dobrze rozwiniętych mięśni utrzymujących szkielet w pozycji pionowej. Wbrew pozorom, najbardziej istotne nie są tutaj wcale mięśnie grzbietu, ale brzucha – to one pozwalają utrzymać we właściwej pozycji miednicę, podstawową obręcz ciała. Już zwykłe wypychanie bioder do tyłu i przodu, np. gdy stoimy w kolejce, pomaga wzmocnić dolne partie mięśni brzusznych.

Dobrym sposobem na utrzymywanie kręgosłupa w formie jest również codzienne leżenie na podłodze z nogami zgiętym na klatce piersiowej – kołysanie ciałem w prawo i w lewo w takiej pozycji również wzmacnia dolną część kręgosłupa. Poza tym oczywiście joga – jedno z najlepszych remediów na wady postawy. Pozycja kota wyginającego grzbiet powinna być praktykowana codziennie jako profilaktyka.

Duże znaczenie ma również kondycja kręgów szyi, które są szczególnie podatne na wszelkie napięcia i stresy. Pamiętajmy, aby w ciągu dnia często rozciągać szyję, kręcąc delikatnie głową i obracając ją w pionie i w poziomie.

Wreszcie, z higieny życia codziennego, warto zwrócić uwagę na sposób podnoszenia ciężkich przedmiotów – zawsze z przysiadu, nigdy ze skłonu w przód – oraz częste zmiany pozycji – kręgosłup nie lubi pozostawać zbyt długo w tym samym układzie. Pamiętajmy, że dbając o plecy pomagamy swojej urodzie!

Agata Chabierska