Zastanawiałaś się kiedyś, z czego tak naprawdę zbudowana jest płytka paznokciowa? Główną „cegiełką” budującą paznokieć jest białko – keratyna. Występują w niej jeszcze mniejsze „cegiełki”, będące aminokwasami siarkowymi (zgodnie z nazwą - takimi, które w swoim składzie zawierają siarkę). Poza tym paznokcie „potrzebują” do prawidłowego wzrostu innych składników: wapnia, cynku, krzemu, selenu, czy witamin z grupy B. Źródła białka to: mięso i jego przetwory, ryby, nabiał, jaja, nasiona roślin strączkowych, orzechy. Wapń znajdziemy w produktach: mlecznych (można dodawać do potraw mleko w proszku), sardynkach czy szprotkach (ze względu na drobny kościeć, którego składową jest Ca), orzechach, warzywach zielonych, czy „strączkach”. Cynku powinniśmy szukać w: produktach zbożowych (pieczywie pełnoziarnistym, płatkach śniadaniowych), mięsie, jajach. Aby wzbogacić naszą dietę

w produkty bogate w selen, powinniśmy sięgać po: otręby, czy zarodki pszenne, produkty pełnoziarniste, owoce morza.

