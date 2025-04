W maju na rynku pojawił się nowy Capivit Sun System – suplement diety, który pomaga w uzyskaniu pożądanego, złocisto-brązowego odcienia skóry. Zawarty w preparacie betakaroten, pobudzając pigment skóry, poprawia jej kolorystykę nawet bez wychodzenia na słońce!

A w czasie kąpieli słonecznych sprawia, że opalenizna jest piękniejsza, bardziej równomierna i bez słonecznych poparzeń. Poza betakarotenem w skład CSS wchodzą również witaminy E i C, najskuteczniejsze z poznanych dotąd substancji chroniących skórę przed atakiem wolnych rodników a przy tym regenerujących naskórek, oraz selen, który dodatkowo odtruwa organizm. Unikalna kompozycja składników SYSTEMU sprawia, że skóra zyskuje piękny koloryt, a jednocześnie jest chroniona przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.



Capivit Sun System możesz stosować z 3 powodów:



Powód 1. brak możliwości, chęci opalania się na słońcu czy w solarium

Powód 2. przygotowanie skóry na kontakt ze słońcem i jej optymalna ochrona w trakcie opalania

Powód 3. zatrzymanie wakacyjnej opalenizny na dłużej

Stosowanie

Capivit Sun System charakteryzują starannie dobrane dawki witamin C i E, selenu i betakarotenu, oscylujące w granicach rekomendowanych dawek dobowych, co czyni go bardzo bezpiecznym, zalecanym do codziennego stosowania. Zaleca się przyjmowanie jednej kapsułki na dobę, najlepiej podczas posiłku.

Opakowanie

Opakowanie preparatu Capivit Sun System zawierające 30 kapsułek kosztuje ok. 16 zł i wystarcza na miesięczną kurację. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dziennego spożycia. Capivit Sun System może być stosowany przez osoby dorosłe.

Producent: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.