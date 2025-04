Przez ostatnie lata ogromnie zmieniło się podejście mężczyzn do problemów zdrowia i pielęgnacji. Rozpowszechnione stereotypy zabraniały mężczyznom nadmiernej troski o własny wygląd. Jednak postęp cywilizacyjny i narażenie na ciągły stres i zanieczyszczenia środowiska niejako wymusiły na mężczyznach zmianę zachowania i wzrost zainteresowania tematem zdrowia i urody. Dziś już nawet modna staje się codzienna pielęgnacja i troska o zdrowy wygląd.

Skóra mężczyzny, skóra kobiety

Skóra mężczyzny zawiera duże ilości elastyny i kolagenu, jest grubsza, bardziej odporna i starzeje się wolniej niż kobieca. U kobiet z powodu większej wrażliwości i delikatności cery, zmarszczki pojawiają się szybciej i są bardziej widoczne. Skóra męska zawiera więcej gruczołów łojowych, co chroni ja przed niekorzystnym wpływem środowiska, ale jednocześnie powoduje większe przetłuszczanie się skóry.

Co szkodzi męskiej skórze?

Skóra mężczyzn jest nieustannie narażona na podrażnienia. Codzienne golenie oraz używanie nieodpowiednich kosmetyków może ją podrażniać lub nadmiernie przesuszać.

Stres, palenie papierosów, nieodpowiednio zbilansowana dieta oraz praca w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczenia połączona z brakiem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu powodują, że cera ma blady, ziemisty wygląd. Nie jest odpowiednio dotleniona i wypoczęta. Mężczyźni powinni używać specjalnie dla nich opracowanych preparatów, które różnią się od damskim zawartością składników pielęgnacyjnych, dobranych odpowiednio do potrzeb męskiej cery.

Polecamy: Włosy i paznokcie - co mówią o stanie zdrowia?

To, o czym kobiety wiedzą doskonale...

Reklama

20+

Kobiety wiedzą o tym doskonale, jednak niewielu mężczyzn zdaje sobie sprawę, że o cerę należy zadbać odpowiednio wcześnie – najpóźniej w wieku dwudziestu lat. Skóra potrzebuje wtedy kremów o lekkiej konsystencji, aby nie obciążać przetłuszczającej się cery. Działanie kremu wspomóc można bezalkoholowym, nawilżającym tonikiem.

30+

Reklama

Po trzydziestym roku życia skóra potrzebuje preparatów odżywczych, z witaminami i mikroelementami. Dodatkowe odżywienie i natlenienie zapewnią kosmetyki z wyciągiem z miłorzębu japońskiego i żeń-szenia.

Skóra dojrzała potrzebuje kremów regenerujących, liftingujących z zawartością kolagenu i koenzymu Q.

Stymuluj krew

W każdym wieku należy zapewnić też skórze i całemu organizmowi odpowiedni dowóz tlenu, poprzez regularny wysiłek fizyczny. Ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu poprawiają krążenie, zwiększają przepływ w naczyniach krwionośnych, a przez to dotlenienie wszystkich komórek, w tym skóry. Dzięki temu wygląda ona promiennie i ma piękny koloryt.

Czytaj też: Penis - sytuacje awaryjne