Zacznijmy od ustalenia czy Twoja cery jest mieszana

Zmyj makijaż i przyjrzyj się swojej skórze w dobrym oświetleniu. Zacznij od sprawdzenia strefy T, czyli czoła, nosa i brody. Następnie przyjrzyj się policzkom i okolicom wokół oczu. Sprawdź czy na skórze nie ma śladu serum – naturalnej substancji natłuszczającej produkowanej przez gruczoły łojowe skóry. Zwróć uwagę na strukturę skóry, wielkość porów, niedoskonałości, zmarszczki.

Jeśli Twoja skóra jest mieszana to zauważysz błyszczenie się w strefie T, powiększone pory, często problemy z wypryskami. Natomiast policzki, okolice oczu i ust będą suche. Taka skóra wymaga pielęgnacji odpowiadającej potrzebom dwóch różnych typów cery.

Stosuj kosmetyki przeznaczone dla cery mieszanej

Preparaty dla cery mieszanej to kosmetyki normalizujące. Podstawowe zasady pielęgnacji są takie same jak dla skóry suchej czy dojrzałej.

Zaczynamy od oczyszczania skóry, następnie stosujemy krem na dzień i na noc. Do oczyszczania możesz stosować pianki lub żele zawierające składniki regulujące wydzielania sebum oraz cynk. Powinny to być preparaty działające antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Nie powinny wysuszać cery. Warto by preparaty te miały także zieloną herbatę, która złagodzi podrażnienia.

Do zmatowienia skóry można używać toników z kwasem salicylowym i np. rumiankiem, które zdezynfekują skórę i oczyszczą. Na dzień możesz stosować lekkich emulsji do twarzy, które zmatowią i rozjaśnią cerę. Produkt powinien być beztłuszczowy i powinien zawierać składniki kontrolujące wydzielanie sebum.

Na noc spróbuj kremów z kwasami owocowymi, które będą delikatnie złuszczać martwy naskórek, zapobiegając zablokowaniu porów.

Raz w tygodniu przyda się peeling do twarzy, najlepiej enzymatyczny na bazie kwasów owocowych, który jest delikatniejszy i nie wywoła podrażnień. Usunie on martwy naskórek, odpowiedzialny za zatykanie ujść gruczołów łojowych i rozwój ognisk zapalnych skóry. W przypadku wysuszenia skóry po tych preparatach można zastosować krem przywracający nawilżenie, który odbuduje barierę hydrolipidową. Preparat taki będzie zawierał allantoinę lub hialuronian sodu.

Należy także pamiętać, że kondycja naszej skóry wraz z upływem lat zmienia się. Nasza cera, która do tej pory była mieszana z czasem może stać się sucha i wówczas będzie wymagać innej pielęgnacji.

Warto obserwować swoją skórę. Jeśli kosmetyki jednej marki nie dadzą zadowalających efektów, warto wypróbować inną markę, bowiem produkty różnych firm mogą zawierać inne składniki aktywne.

