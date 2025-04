Ciepłe dni kuszą do odsłaniania ciała, w tym nóg. Po zimie chowamy kozaki i zakładamy obuwie lżejsze, wiosenno-letnie. Zanim to jednak zrobimy warto przyjrzeć się stopom i nogom.



Prawidłowo pielęgnowana stopa charakteryzuje się:

odpowiednio opiłowanymi paznokciami,

brakiem większych zrogowaceń, nagniotków i odcisków,

właściwym nawilżeniem skóry stopy,

brakiem grzybicy skóry i paznokci.

Elementarną zasadą w codziennej pielęgnacji stóp jest noszenie wygodnego, przewiewnego obuwia, skarpet, pończoch z materiałów naturalnych (bawełna, wełna). Skarpety i rajstopy należy zmieniać przynajmniej raz dziennie. Jeśli jest taka potrzeba zmieniać je według potrzeb nawet kilka razy dziennie. Jeżeli jest to możliwe, mieć dwie pary butów i nosić je na zmianę tak, by pozwalać jednej parze przez dzień "odpocząć". Zapobiega to chodzeniu w przepoconych butach i strzeże przed grzybicą stóp.

Pierwszy krok do pięknych nóg

Codzienna pielęgnacja stóp to też stosowanie preparatów zapewniających komfort stóp i nóg oraz piękny wygląd. Skoro mamy specjalne kremy do twarzy, ciała to, dlaczego nie do stóp? Tym bardziej, że preparaty firmy Gehwol zostały stworzone z myślą o stopach każdego. Najczęstszą dolegliwością prawie każdego z nas, szczególnie teraz, gdy zaczyna się robić ciepło jest sucha skóra. Polecamy w codziennej pielęgnacji bardzo przyjemne zabiegi. Na początek kąpiel nawilżająca z użyciem soli ziołowej do stóp Gehwol, z wyciągiem z sosny górskiej lub lawendy, która zmiękcza zrogowaciały naskórek, modzele, nagniotki, działa dezynfekująco, zapobiega pękaniu skóry i nadmiernej potliwości stóp. Przy suchej skórze warto zastosować tzw. bombę odżywczą z użyciem Gehwol med Schrunden-Salbe – maści do stóp o zrogowaciałej i popękanej skórze. Jej działanie: silne nawilżenie suchej i wrażliwej skóry stóp; przynosi ulgę przy pęknięciach i zaczerwienieniach skóry. Można zastosować również Gehwol med Lipidro – krem silnie nawilżający suchą skórę. Wysokiej jakości składniki kremu wyrównują niedobór wody i lipidów zapewniając właściwe działanie bariery naskórkowej. Krem zmiękcza naskórek i zapobiega nadmiernemu odtwarzaniu się warstwy zrogowaciałej. Zawiera mocznik, który wiąże wodę oraz wysokiej jakości substancje wyrównujące niedobór lipidów. Pobudza regenerację skóry. Polecamy też Gehwol Fusskraft Lotion hydrolipidowy z ceramidami do pielęgnacji suchej skóry stóp i całych nóg. Jego optymalna formuła gwarantuje skuteczną i natychmiastową pomoc. Cenne składniki uzupełniają się nawzajem i dbają o optymalną pielęgnację i stałe nawilżenie skóry.

A z takimi nogami to już dojdą Państwo piechotą do lata.

Aneta Drzażdżyńska

Redaktor Naczelny Zdrowe Nogi