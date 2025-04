Program realizuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. W jego ramach, w wybranych przedszkolach w Szczecinie, Białymstoku, Radomiu i Wrocławiu, odbywają się spotkania edukacyjne prowadzone przez pielęgniarki z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. W pierwszym etapie w inicjatywie biorą udział łącznie 24 placówki.

Spotkania z pielęgniarkami składają się z dwóch części: krótkiego wykładu oraz indywidualnych konsultacji. Rodzice mogą uzyskać aktualne informacje na temat epidemiologii, przebiegu, ewentualnych powikłań, a także sposobów profilaktyki jednej z najczęściej występujących chorób zakaźnych u dzieci w wieku przedszkolnym – ospy wietrznej. Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwraca uwagę na częstotliwość występowania i uciążliwy przebieg choroby: „Ospa wietrzna jest po grypie drugą co do liczby zachorowań chorobą zakaźną. Zachorowanie wiąże się z koniecznością długotrwałej izolacji od otoczenia i ryzykiem wystąpienia powikłań”.

Działania podjęte przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych służą zwiększeniu świadomości rodziców na temat ospy wietrznej. Są szczególnie przydatne dla osób, których dziecko po raz pierwszy poszło do przedszkola lub często zmaga się z chorobami. Frekwencja na spotkaniach świadczy o tym, że temat ospy wietrznej nie stracił na aktualności, budzi obawy i wątpliwości. Porady pielęgniarek pozwalają wiele tych wątpliwości rozwiać. Uzupełnieniem spotkań są materiały informacyjne, które porządkują wiedzę i ułatwiają przyswojenie zagadnień prezentowanych przez pielęgniarki.

