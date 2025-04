Samodzielność

Osoba starsza też chce mieć cel w życiu, tzn. mieć zainteresowania, które pozwolą jej czymś się zająć, lecz wszystko musi być dostosowane do stanu zdrowia, potrzeb i siły. Jednak robienie wszystkiego za osobę starszą sprawia, że czuje się niepotrzebna i zbędna, więc, o ile to tylko możliwe, nie wyręczajmy jej we wszystkim. Warto również zaproponować starszej osobie serię ćwiczeń, które mogłaby wykonywać systematycznie, aby polepszyć kondycję fizyczną i samopoczucie.

Problemy ze zdrowiem sprawiają, że osoba starsza jest jeszcze bardziej zależna od innych.

Gdy pojawia się problem

W starszym wieku może się nasilić lub pojawić problem nietrzymania moczu. Chorzy mogą go nie akceptować, nie godzić się na korzystanie z pieluch ani nawet specjalistycznych majtek, gdyż czują się niczym duże dzieci - znów zależne od innych. Jak ich przekonać do skorzystania ze specjalnych środków chłonnych?

Pierwszym krokiem może być rozmowa, przekazanie informacji o dostępnych produktach i ich jakości. Niegdyś pieluchy dla osób starszych szeleściły przy każdym ruchu, dziś oferują komfort noszenia, dyskrecję oraz zapobiegają nieprzyjemnemu zapachowi.

Ćwiczenia fizyczne opóźniają proces demencji

Zalety środków chłonących

Produkty dobrej jakości pozwalają skórze oddychać przy jednoczesnym zatrzymaniu cieczy. Dzięki temu na skórze nie pojawiają się odparzenia i podrażnienia oraz ryzyko powstania odleżyn jest znacznie mniejsze.

, czyli zatrzymują nieprzyjemny zapach. Testowane dermatologicznie – dla skóry bardziej wrażliwej.

Anatomiczny kształt – gwarantuje komfort i dyskrecję noszenia. Dobrze dopasowana pielucha zapobiega otarciom i zapewnia swobodę ruchów.

Zobacz: Podpaski na nietrzymanie moczu - opinie o TENA Lady Slim Normal

Przegląd produktów

Produkty chłonne do lekkiego nietrzymania moczu przypominają wyglądem podpaskę i zakłada się je na bieliznę. Jest specjalna gama dla kobiet i mężczyzn. Panom, którzy decydują się na założenie produktu chłonnego, zaleca się korzystanie z bielizny obciskającej – slipy dla lepszego dopasowania.

Dla osób z większymi problemami nietrzymania moczu stosuje się pieluchomajtki zapinane na rzepy po obu stronach. Pieluchy powinny być dobrze dopasowane, falbanki nie powinny być zwinięte, gdyż grozi to wypłynięciem moczu.

Koszt pieluchomajtek w zależności od rodzaju i wielkości to około 20 złotych za 10 sztuk.

