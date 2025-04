Okazuje się jednak, że posiadacze pieprzyków, myszek i innych znamion mają też powód do radości. Przeprowadzone przez Brytyjczyków testy ujawniły, że "naznaczeni" ludzie wolniej się starzeją! Zanim naukowcy doszli do takiego wniosku, zbadali DNA 1800 bliźniąt. Okazało się, że u osób, które miały na ciele ponad 100 znamion, proces starzenia zaczynał się o 6–7 lat później niż u tych, których skóry nie ozdabiały pieprzyki.



1. Bez względu na to, ile masz znamion, chroń skórę przed słońcem. Jeśli masz bardzo jasną karnację, stosuj kremy z filtrem powyżej 20 SPF (przy ciemniejszej cerze wystarczy 15 SPF). Po kosmetyki ochronne sięgaj nie tylko latem – słońce (zwłaszcza w górach) potrafi silnie operować także jesienią i zimą.

2. Nie opalaj znamion! Jeśli są w miejscach, których nie da się osłonić ubraniem, przed wyjściem na dwór posmaruj pieprzyki grubszą warstwą kremu z filtrem (SPF minimum 30), największe zaklej plasterkami.

3. Rób przegląd. Co miesiąc oglądaj wszystkie znamiona sama, a raz w roku chodź na kontrolę do dermatologa.

Źródło: Vita