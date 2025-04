Kobiety, które regularnie badają swoje piersi, są tak wyczulone na każde nieprawidłowości, że od razu orientują się, gdy coś jest nie w porządku. Większość wykrywanych przez nie zmian to niegroźne torbiele. Zdarza się jednak, że wyczuwany pod palcami guzek to rak. Dlatego właśnie każdą nieprawidłowość należy zgłosić ginekologowi. I to czym prędzej, bo we wczesnym stadium nawet nowotwór piersi jest w 100 procentach uleczalny!

Wskazówka dla ciebie: Samobadanie najlepiej przeprowadzać 2–3 dni po okresie, a jeśli przeszłaś już menopauzę w dowolnie ustalonym dniu – ważne, by robić to raz w miesiącu. Kontrola potrwa zaledwie kwadrans. Oto przydatne wskazówki.



Krok pierwszy: dokładne oględziny

Potrzebujesz dużego lustra. Stań przed nim. Wyprostuj się, opuść swobodnie ręce wzdłuż tułowia i dokładnie przyjrzyj się piersiom. Twoją uwagę powinna zwrócić nienaturalna asymetria, np. powiększenie którejś piersi (jedna może być nieco większa od drugiej, o ile zawsze tak właśnie wyglądała). Zwróć też uwagę na kolor i kształt brodawki sutkowej oraz jej otoczki (czy nie wystąpiło żadne przebarwienie lub zniekształcenie). Oceń też napięcie skóry (nie powinna się marszczyć czy wiotczeć tylko w jakimś punkcie). Takie same oględziny przeprowadź, trzymając ręce nad głową. Potem zaś oprzyj dłonie na biodrach i pochyl się do przodu. I zobacz, czy asymetrii, zmiany napięcia skóry oraz kształtu nie widać, gdy piersi swobodnie opadają.

Krok drugi: badanie palcami

Zdrowa pierś przypomina w dotyku rozluźniony pośladek. By sprawdzić, czy ma właściwą strukturę, badaj ją całymi palcami, a nie tylko opuszkami. Na początek delikatnie pościskaj kciukiem i palcem wskazującym brodawkę (patrz rysunek A, u góry). Potem unieś lewą rękę i załóż ją za głowę. Zbadaj lewą pierś palcami prawej dłoni. Zataczaj nimi drobne kręgi, zwracając przy tym uwagę, czy nie ma jakichś guzków lub zgrubień, stwardnień tkanki. Powtórz czynność na prawej piersi (zbadaj ją lewą dłonią). Potem skontroluj pachy (patrz u góry, rysunek B). Zrób to najpierw na stojąco, a następnie leżąc na wznak. W tej ostatniej pozycji ponownie zbadaj piersi. By lepiej wyczuć także głębiej położone tkanki, podsuń sobie małą poduszeczkę pod łopatkę z tej strony, z której badasz pierś. To sprawi, że biust się uniesie. Jeśli ułożyłaś jaśka pod lewą łopatką, umieść lewą rękę za głową, a palcami prawej zataczaj drobne kręgi na lewej piersi. Potem przesuń poduszkę pod prawą łopatkę i zbadaj drugą pierś, poszukując ewentualnych zgrubień i guzków.