Bóle są najczęściej spowodowane zmianami zachodzącymi w gruczołach piersiowych (zwykle na tle hormonalnym). Zdarza się to najczęściej w ciąży, dlatego radzę wykonać test ciążowy (zwłaszcza jeżeli spóźnia się miesiączka). Bóle piersi mogą występować również wówczas, gdy organizm produkuje za dużo prolaktyny. Można to stwierdzić, badając poziom tego hormonu we krwi. Niezbędna jest wizyta u ginekologa. Lekarz zapyta Panią o liczbę porodów, długość karmienia piersią itp., a także przeprowadzi badanie ginekologiczne. Może też wypisać skierowanie na analizę krwi (w tym poziom hormonów), mammografię lub USG.

