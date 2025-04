Najczęstszą przyczyną zawału jest powstanie skrzepu w tętnicy albo miażdżyca (blaszka miażdżycowa). Serce jest wówczas gorzej zaopatrywane w krew, co może doprowadzić do zniszczenia jego tkanek.

1. Objawy mogą się od siebie różnić w zależności od rozległości zawału, a także od płci. U mężczyzn najczęściej pojawia się nagły, kłujący ból w okolicy mostka, który promieniuje do lewej ręki; wrażenie rozpierania w klatce piersiowej, niepokój, zimny pot. U kobiet często ból jest subtelniejszy, ale dodatkowo pojawiają się objawy gastryczne – nudności i wymioty, a także nieregularny puls, uczucie dławienia w gardle. Uwaga! Niekiedy może dość nawet do zatrzymania krążenia!

2. Pacjent, który przechodzi zawał, potrzebuje pomocy medycznej – trzeba szybko wezwać pogotowie.

3. Jeśli chory jest przytomny, należy ułożyć go w pozycji odciążającej serce, tzn. z lekko podwyższonym tułowiem. Ważne jest również ułatwienie mu oddychania – najlepiej poluzować krępujące części garderoby (zdjąć krawat, rozpiąć koszulę). Jeżeli chory ma przy sobie nitroglicerynę, trzeba mu ja jak najszybciej podać podjęzykowo (połknięcie tabletki znacznie opóźnia jej działanie). Można także wsunąć mu pod język lek zawierający kwas acetylosalicylowy (np. Aspirin, Polopiryna).

4. Jeśli chory jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go plecach z lekko podniesionym tułowiem. Nie podawaj mu żadnych leków! Czuwaj przy nim, co jakiś czas sprawdzając pracę serca (przykładaj ucho do jego klatki piersiowej). Jeśli nastąpi zatrzymanie krążenia, musisz natychmiast przystąpić do zabiegu ratującego życie. Wykonuj masaż serca (uciskaj miejsce na środku klatki piersiowej) na zmianę ze sztucznym oddychaniem (wdmuchuj w usta poszkodowanego powietrze) – dwa oddechy na 15 uciśnięć.