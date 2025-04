Udar cieplny

Co się dzieje? Dochodzi do niego, gdy organizm nie może utrzymać stałej temperatury. Przyczyną może być przebywanie w gorącym, wilgotnym miejscu, np. samochodzie

w czasie upału. Objawy udaru cieplnego to: zaczerwieniona gorąca

i sucha skóra, podwyższona temperatura ciała, przyspieszone tętno

i oddech, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty.

Jak pomóc? Osoba z udarem powinna znaleźć się w ciemnym, chłodnym miejscu. Pomoże zimny okład na głowę i kark.

Kiedy do lekarza? Trzeba go wezwać, gdy chory traci przytomność i ma drgawki.