W dniu 7 marca 2015 roku zespół uroginekologów Szpitala św. Rafała w Krakowie pod kierownictwem prof. Marcina Jóźwika oraz dr n. med. Pawła Szymanowskiego z powodzeniem przeprowadził pierwszą w Polsce łączoną laparoskopowo-pochwową rekonstrukcję dna miednicy.

Operację przeprowadzono u pacjentki z całkowitym wypadaniem pochwy i macicy przy wykorzystaniu implantu opracowanego w Niemczech. Zabieg polegał na przywróceniu położenia pęcherza moczowego od strony pochwy i jednoczesnym umocowaniu implantu do szyjki macicy i kości krzyżowej od strony brzusznej małoinwazyjną metodą laparoskopową.

– Takie operacje, chociaż technicznie złożone, wywołują tylko niewielkie dolegliwości pooperacyjne, dlatego mogliśmy wypisać naszą pacjentkę do domu już na drugi dzień po zabiegu – mówi dr n. med. Paweł Szymanowski, Ordynator Oddziału Ginekologicznego Szpitala św. Rafała.

– Jeszcze kilka lat temu o tak spektakularnych rezultatach rekonstrukcji można było tylko marzyć. Dziś, dysponując dobrą techniką operacyjną i odpowiednim sprzętem, można zaoferować skuteczną naprawę nawet bardzo nasilonego wypadania macicy – dodaje prof. Marcin Jóźwik.

Bazując na nowoczesnych rozwiązaniach medycznych zespół uroginekologów Szpitala św. Rafała jako jedyny zespół w Polsce wykonuje również laparoskopową hysterosakropeksję – innowacyjny, małoinwazyjny zabieg zawieszenia macicy na specjalnych taśmach mocowanych do kości krzyżowej, bez konieczności tradycyjnego, w takich przypadkach, usunięcia zdrowego narządu i bez otwarcia jamy brzusznej.

Odział Ginekologiczny Szpitala Scanmed Świętego Rafała w Krakowie jest także głównym miejscem szkolenia operacyjnego Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego.

