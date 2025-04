fot. Fotolia

Spastyczność w życiu każdej osoby po udarze mózgu powoduje wiele nieoczekiwanych zmian i ograniczeń. Aby lepiej poznać sytuację pacjentów ze spastycznością organizacja The World Federation of NeuroRehabilitation przeprowadza międzynarodowe badanie „Patients Living with Spasticity”, do którego chciałaby zaprosić także polskich pacjentów.

Każdego roku ok. 75 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu. Są to nie tylko osoby starsze, ale także i ludzie młodzi. Jedną z konsekwencji udaru jest spastyczność, czyli nadmierne napięcie mięśni kończyny dolnej lub górnej. Spastyczna ręka traci swoją sprawność, najprostsze, codzienne czynności stają się wyzwaniem. Aby lepiej poznać sytuację i potrzeby pacjentów ze spastycznością organizacja The World Federation of NeuroRehabilitation (WFNR) we współpracy z Ipsen Pharma rozpoczyna międzynarodowe badanie „Patients Living with Spasticity”.

– Bardzo się cieszymy, że Polska bierze udział w międzynarodowym badaniu dotyczącym jakości życia ze spastycznością. Chcemy lepiej poznać potrzeby naszych pacjentów, dlatego tak ważne jest dla nas, aby w badaniu wzięło udział jak najwięcej osób z Polski – mówi Adam Singer, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu.

Aby wziąć udział w badaniu, należy do 30 kwietnia 2015 roku wypełnić krótką ankietę, która jest dostępna na stronie http://www.fum.info.pl/page/index/221.

Na podstawie zebranych informacji zostanie przygotowany międzynarodowy raport dotyczący życia ze spastycznością, który wskaże rozwiązania, które mają szansę usprawnić diagnostykę oraz proces leczenia i rehabilitacji. To bardzo ważne, aby głos w tej sprawie zabrali także polscy pacjenci.

Źródło: materiały prasowe Konkret PR/mn

