Problemy ze stawami coraz częściej dotykają ludzi w trzeciej, a nawet w drugiej dekadzie życia. Około 50% pięćdziesięciolatków i 60-70% sześćdziesięciolatków boryka się ze zwyrodnieniami. Co ważne, kłopoty ze stawami są najczęstszą przyczyną kalectwa wśród osób powyżej 65. roku życia.

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Choroba zwyrodnieniowa, nazywana artrozą, najczęściej obejmuje stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup. Jaki jest mechanizm jej powstawania?

"Chrząstka stawowa chroni kości przed ocieraniem się o siebie i umożliwia prawidłową ruchomość stawów. Na skutek procesów mechanicznych i biologicznych tkanka ta ulega zużyciu lub uszkodzeniom, co z kolei powoduje stan chorobowy" – mówi Marcin Grześkowiak, dyplomowany terapeuta manualny i fizjoterapeuta z poznańskiej Kliniki Promienistej.

Do przyczyn schorzenia zalicza się:

wady wrodzone,

obciążenia genetyczne,

wady postawy,

brak aktywności fizycznej,

siedzący tryb życia,

nadwagę.

Z drugiej jednak strony, problemy ze stawami mogą być spowodowane zbyt intensywnymi treningami lub kontuzjami i urazami powypadkowymi.

Pierwsze objawy zwyrodnienia stawów

Jakie mogą być pierwsze objawy zwyrodnień stawów? Na początku rozwojowi choroby mogą nie towarzyszyć żadne objawy. Jednak, gdy pojawią się dolegliwości nie powinniśmy ich lekceważyć.

"Do pierwszych symptomów schorzenia zaliczyć możemy ogólne uczucie osłabienia objętych procesem chorobowym okolic ciała, a także „strzelanie” stawów. Pojawia się także charakterystyczna trudność w rozruszaniu stawów po dłuższym przebywaniu w jednej pozycji i ból nasilający się podczas wysiłku lub w konkretnych pozycjach. W przypadku zmian w obrębie kręgosłupa może on promieniować lub lokalizować się w jednym miejscu" – tłumaczy Marcin Grześkowiak.

Z czasem dochodzi do zesztywnienia stawów, znacznego ograniczenia ich ruchomości, a także zniekształcenia. Nieleczone zwyrodnienia coraz bardziej uniemożliwiają poruszanie się i mogą doprowadzić do niepełnosprawności.

