Co, gdzie, kiedy?

21 marca od godziny 9:00 w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie będą się odbywać zajęcia edukacyjne z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Zespołem do spraw Promocji Zdrowia, Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych z Lublina i Warszawy oraz z Instytutem Lecha Wałęsy.

Pielęgniarki i położne uświadomią uczniom, czym jest pierwsza pomoc, jak należy prawidłowo jej udzielać, jak unikać błędów, czego się wystrzegać i jak opatrywać rany. Gimnazjaliści będą mieli okazję przełożyć teorię na praktykę, ćwicząc na fantomie.

Poza pierwszą pomocą, pielęgniarki i położne wyjaśnią gimnazjalistom, jakie przemiany zachodzą w organizmie w okresie dorastania i jak sobie z nimi radzić. Odpowiedzą na wszystkie nurtujące gimnazjalistów pytania i rozwieją ich wątpliwości.

Instytut Lecha Wałęsy w programie „Mam gen wolności” w atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób, z wykorzystaniem filmów dokumentalnych i prezentacji, będzie krzewił postawę patriotyczną, namawiał do pielęgnowania tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, a także zachęcał do nauki hymnu.

– Czekamy z utęsknieniem na wiosnę, tym większa jest nasza radość, że powitamy ją w takim gronie – mówi Małgorzata Zarzycka, p.o. dyrektor szkoły. – Połączymy przyjemne z pożytecznym. Mamy nadzieję, że spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczniów, wzbogaci ich wiedzę, która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Autorytet prelegentów, pasja, z jaką wykonują swoją pracę powinna zainspirować uczniów do hołdowania właściwym postawom – dodaje.

Scenariusz

Pierwszy dzień wiosny z pielęgniarką i położną

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

9:00 – 10:30 Pierwsza pomoc (III klasy gimnazjum – 60 osób) czym jest pierwsza pomoc dlaczego warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy jak należy prawidłowo udzielać pierwszej pomocy najczęściej popełniane błędy podczas udzielania pierwszej pomocy czego należy się wystrzegać udzielając pierwszej pomocy zasady opatrywania ran (zakładanie opatrunków) ćwiczenia dla uczniów na fantomie

10:45 – 12:15 Sekrety dorastania (gimnazjalistki z klas I-II – 50 osób) prelekcja indywidualne konsultacje



„Mam gen Wolności”

Andrzej Gulczyński, Instytut Lecha Wałęsy

11:00 – 13:00 (III klasy gimnazjum- 60 osób)

Prezentacja spotu Lecha Wałęsy: „Niech połączy nas hymn”.

Prezentacja filmu dokumentalnego o Lechu Wałęsie.

Wykład: Instytut Lecha Wałęsy – intencje powołania Zasadność ochrony dziedzictwa narodowego, pielęgnowania tradycji niepodległościowej i solidarnościowej Życie i działalność Lecha Wałęsy

Odpowiedzi na pytania uczniów

Przekazanie książek dla biblioteki

Źródło: informacja prasowa /ah

