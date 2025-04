Pierwszy dzień wiosny z pielęgniarką i położną – relacja

Marzanna i fantom

21 marca 2012 roku od godz. 9:00 w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie trwały warsztaty, prelekcje i rozmowy na temat pierwszej pomocy, dojrzewania, profilaktyki zdrowotnej, a także prawidłowej postawy. Nie tylko patriotycznej, o co zadbał Instytut Lecha Wałęsy podczas prelekcji „Mam gen wolności”. Także zespół pielęgniarek i położnych z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie oraz Zespół do Spraw Promocji Zdrowia podczas szkolenia z pierwszej pomocy oraz spotkania pod nazwą „Sekrety dorastania” zadbał o to, by młodzież odebrała inicjatywę warsztatów jako wyraz zainteresowania ich problemami oraz zachętę do niesienia pomocy innym – zarówno w momentach prawdziwego zagrożenia, ale nie tylko wtedy.

Gimnazjaliści w bandażach

Gimnazjaliści z klas 1-3 dowiedzieli się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy dzięki próbom na fantomie (każdy prawidłowy oddech było widać na jego klatce piersiowej), jak założyć bandaż, unieruchomić skręconą lub złamaną kończynę. Instruktaż resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ratującej życie nieprzytomnej osobie, której oddech się zatrzymał, ilustrowały plansze z prawidłowym ułożeniem ciała podczas udzielania pierwszej pomocy (tak, by ratownik za szybko się nie zmęczył) i najważniejszymi wskazówkami.

Dotknij, nie bój się

Dziewczynki z klas 1-2 gimnazjum zostały zaproszone przez pielęgniarki i położne do kameralnej rozmowy na temat dojrzewania płciowego. Podkreślona została rola profilaktyki raka piersi – regularnego samobadania między 7. a 10. dniem cyklu miesiączkowego. Można było spróbować prawidłowo zbadać pierś na kilku naturalnie wyglądających odlewach, z wyczuwalnymi pod dotykiem guzkami, które zwiastują niepokojące zmiany w piersi.

„Oczywiście młodzież zareagowała na informację o warsztatach różnie: jedni mówili, że to jak zwykle nuda, inni, że to potrzebne”, mówiła Anna Goyke, nauczycielka języka polskiego. Mimo początkowego dystansu gimnazjalistów zajęcia praktyczne cieszyły się sporym zainteresowaniem – młodzież miała okazję masować, dotykać, naciskać i namacalnie sprawdzić, jak to jest być w sytuacji ratownika czyjegoś (lub własnego) życia, którym może stać się w razie potrzeby każdy z nas.

Do pielęgniarki z problemem

„Młodzież bardzo dobrze odbiera kontakt bezpośredni” – mówiła Hanna Gutowska, Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Podkreśliła, że młodzież, pozostawiona przez nas – dorosłych – sama sobie, ma zbyt mało okazji do odejścia od komputera: „Matka często nie ma czasu we współczesnym świecie. Na dzieciach zaczyna spoczywać olbrzymia odpowiedzialność w sytuacjach krytycznych”. A rolą pielęgniarki i położnej jest umiejętność służenia pomocą, polegającą nie tylko na zrobieniu opatrunku, ale przede wszystkim – na edukacji młodzieży pod kątem zdrowia, na wyłapywaniu w rozmowie rzeczy ważnych, krzewieniu empatii.

„U pielęgniarki można szukać pomocy z bardzo różnymi problemami”, zapewniła pani Hanna Gutowska.

„Obowiązkiem pielęgniarki jest edukacja zdrowotna” – podkreśliła obecna podczas warsztatów Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, pani Grażyna Rogala-Pawelczyk. „To pierwsza taka akcja, ale mamy dużo pomysłów, więc w perspektywie są kolejne. W maju świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Pojawimy się na szeregu imprez, m. in. ECCO Walkathon, gdzie będziemy mierzyć ciśnienie i edukować na temat zdrowego stylu życia.”

Pierwszemu dniu wiosny z pielęgniarką i położną patronował portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl.