Agencje biomedycyny we Francji, Hiszpanii i Włoszech zdecydowały o rozpoczęciu kampanii rekrutującej nowych dawców szpiku kostnego. Pierwszy Międzynarodowy Dzień Daru Szpiku Kostnego będzie miał miejsce 28 września 2013 roku.

Francuski rejestr France Greffe de Moelle powstał w 1986 i służy chorym, którzy potrzebują szpiku kostnego i nie mają kompatybilnego dawcy. Gromadzi wszystkich dawców szpiku kostnego we Francji, których na dzień dzisiejszy jest ponad 200 tys. Na świecie istnieje 71 rejestrów tego rodzaju, zgrupowanych w World Marrow Donor Association. Każdy rejestr pozwala chorym dotkniętym tą ciężką patologią krwi na dostęp do dawcy, który jest dla nich najbardziej odpowiedni pod kątem genetycznym, co zwiększa szanse na powodzenie przeszczepu.

W ostatnim roku we Francji 113 dawców oddało swój szpik chorym spoza kraju, a 727 dawców międzynarodowych pomogło francuskim pacjentom.

Choroby krwi, takie jak białaczka czy chłoniaki, można leczyć przeszczepem szpiku. Każdego roku ok. 2 tys. nowych chorych potrzebuje tego daru, aby mieć większe szanse na wyzdrowienie.

Kompatybilność między dawcą i biorcą zależy od wyjątkowych kryteriów genetycznych, dlatego im więcej dawców, tym większe szanse na zalezienie tego właściwego.

Aby więc zwiększyć liczbę potencjalnych dawców, agencje francuska, hiszpańska i włoska organizują dzień wspólnej akcji, aby uwrażliwić mieszkańców swoich krajów na dar szpiku.

