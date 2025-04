Według węgierskiego filozofa o nazwisku Selye – twórcy fizjologicznej teorii stresu – istnieje zły i dobry stres. Zły stres – tzw. dystres jest odpowiedzialny za cierpienie i dezintegrację psychiczną człowieka, a co za tym idzie przyczynia się do powstania przysłowiowego pierwszego siwego włosa. Czy możesz coś zrobić, żeby ustrzec się przed negatywnymi emocjami i frustracją, które prowadzą do powstania stresu?

Jedna z rzeczy wielu

Najważniejszą zasadą prowadzącą do bezstresowego życia jest osiągnięcie balansu – swoistej równowagi w każdym aspekcie naszego funkcjonowania. Równowaga pomiędzy pracą, odpoczynkiem, czasem dla siebie i rodziny powinna być wypracowaną przez lata regułą. Im więcej czasu spędza się w tym harmonijnie zorganizowanym środowisku, tym większa szansa na poradzenie sobie ze stresowymi zdarzeniami. Osoby mające wsparcie rodzinne łatwiej radzą sobie ze stresem, jaki niesie ze sobą na przykład życie zawodowe.

Konik

Kolejnym czynnikiem zapobiegającym generowaniu stresu w naszym życiu jest hobby, pasja życiowa. Nieistotne czy będzie to sport (przykładowo taniec pomaga zrozumieć własne ciało, wspomaga kontrolę emocji, wycisza; ćwiczenia fizyczne pozwalają pokonać słabość) czy długie spacery z psem, koncentracja uwagi na czynności postrzeganej jako przyjemna wzmacnia poczucie zadowolenia z życia i obniża poziom stresu.

Jestem kwiatem lotosu na tafli jeziora...

Techniki relaksacyjne – to ćwiczenia relaksacyjne czy oddechowe, które pomagają zapanować nad stresem i wzmagają świadome przeżywanie stanów emocjonalnych. Istnieje wiele takich technik. Jednymi z najpopularniejszych są joga, medytacja, muzykoterapia.

Kontrolowaniu emocji sprzyja też dieta. Odżywianie wpływa na samopoczucie i odporność, która przyczynia się do walki ze stresem. Zbilansowana dieta, uboga w cukry, tłuszcz i kofeinę, a bogata w owoce, i warzywa pomaga wyciszyć organizm, osiągnąć wewnętrzną równowagę.

Facet z jajami?

Jednym z głównych czynników, który eliminuje stres w życiu jest poczucie humoru, czyli umiejętność obserwacji rzeczywistości z dozą osobistej rezerwy. Niejednokrotnie zdolność spostrzegania z innej perspektywy ważnych, jak się wydaje w danym momencie, spraw pozwala na wypracowanie dystansu w stosunku do siebie, jak i świata, a co za tym idzie – zdrowsze i spokojniejsze życie.

