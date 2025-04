Kilka słów o chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera prowadzi powoli do zwyrodnienia oraz śmierci komórek mózgu. Początkowo pojawiają się zaburzenia pamięci, które mogą przypominać zaburzenia amnestyczne. Z tych właśnie powodów, bardzo często dochodzi do zbyt późnego zdiagnozowania tejże choroby. Z czasem niestety pojawiają się zaburzenia o charakterze intelektualnym, a osoba chora coraz bardziej uzależniona jest od pomocy innych.

Najczęściej na tę chorobę zapadają osoby po 65 roku życia. Nie ma z góry określonego czasu, jak długo można żyć po rozpoznaniu choroby. Niestety, upośledzenie funkcji poznawczych powoduje trudności ze zrozumieniem informacji, co może prowadzić do wzburzenia i stresu. Dlatego też, bardzo często osoby cierpiące na Alzheimera są nerwowe, nadpobudliwe, drażliwe. W tym przypadku, komunikacja i stres są ze sobą bardzo powiązane – mniejszy stres związany jest ze zwiększoną zdolnością do porozumiewania się, a zwiększona komunikacja ze zmniejszonym poziomem stresu.

Jak najwcześniej wykryć Alzheimera?

Wczesne rozpoznanie tej, jak również innych chorób jest niezwykle ważne by jak najszybciej podjąć leczenie. Jednak zdaniem ekspertów, najdokładniejszym badaniem, dającym gwarancję wykrycia choroby jest jedynie tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.

Jak poradzić sobie z leczeniem i terapią choroby Alzheimera?

Poza znanymi metodami leczenia choroby, czyli leczeniem farmakologicznym, niezwykle ważną rolę odgrywa kontakt z drugą istotą. Nie musi się on ograniczać jedynie do kontaktu z drugim człowiekiem. Na podstawie wielu badań psychologicznych, można śmiało stwierdzić, że kontakt z czworonogiem jest niezwykle ważny w terapii osób chorych. Ponieważ osoby cierpiące na Alzheimera, narażone są na utratę znacznej liczby neuronów oraz osłabienie pracy mózgu, kontakt ze zwierzęciem, pomimo iż wydaje się z pozoru bardzo nikły, wymusza na mózgu większe zaangażowanie.

Wyniki wielu badań sugerują, że powinno się stosować zwierzęta domowe do terapii osób chorych na Alzheimera. Terapia z użyciem zwierząt zalecana jest w sytuacji, gdy konieczne jest usprawnienie zmysłów, zwiększenie komunikacji przez dotyk. Obecność psa ma ogromny wpływ na komunikację niewerbalną – wzrost spojrzeń, uśmiechu, kontaktu dotykowego, serdeczności.