Apigenina – związek z grupy flawonów występujący w pietruszce, a także niektórych warzywach i orzechach, okazała się skuteczna w hamowaniu rozwoju pewnego szczególnego podtypu raka piersi u szczurów laboratoryjnych, utożsamianego z nowotworem występującym u kobiet przyjmujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ).

„Wiemy, że niektóre syntetyczne hormony stosowane w HTZ przyspieszają rozwój nowotworu piersi.” – wyjaśnia prof. Salman Hyder – „ W naszej pracy, wystawiliśmy szczury na działanie jednej z substancji stosowanej w najpopularniejszej w Stanach Zjednoczonych HTZ - progestagenu o nazwie octan medroksyprogesteronu (MPA) – który okazuje się być także hormonem przyspieszającym rozwój raka piersi.”

W trakcie wzrostu guza, przyspieszonego podawaniem MPA, dochodzi do rozwoju nowych naczyń krwionośnych, mających zapewnić stały dopływ substancji odżywczych i tlenu do komórek nowotworowych. Apigenina przeciwdziała powstawaniu nowych naczyń, tym samym spowalniając lub całkowicie hamując dalszy rozwój nowotworu. U zwierząt laboratoryjnych zaobserwowano również zmniejszenie całkowitej liczby występujących guzów. Niestety apigenina nie wpływa na początkowy proces formowania komórki nowotworowej.

Apigeninę zawierają oprócz zielonej pietruszki także seler, pomarańcze, jabłka, orzechy i inne roślinne produkty. Niestety nie do końca wiadomo ile należy ich zjeść by zapewnić sobie wystarczającą ilość tego związku, ponieważ wchłania się ona bardzo źle z jelit do krwioobiegu. Naukowcy planują badania trzeciej fazy mające rozwiązać problem odpowiedniego dawkowania.

Zobacz też: Dieta w zmniejszeniu ryzyka raka piersi

Źródło: PhysOrg/ kp

Reklama