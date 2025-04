To wszystko dzięki cudom techniki, które znajdują się w środku pigułki: laserowi i kamerce rejestrującej promienie odbijające się od otoczenia.

Obecnie do diagnostyki stanu przełyku wykorzystuje się badanie endoskopowe , które polega na wsunięciu przez usta do gardła pacjenta elastycznej rurki z kamerą. Nie trzeba dodawać, że jest to bardzo nieprzyjemne i dodatkowo wymaga podania leków uspokajających i przeciwbólowych.

Badanie za pomocą pigułki jest całkowicie bezbolesne. Pacjent połyka ją sam, a laser i czujnik wykonują „po drodze" dokładną mapę przełyku. Następnie lekarz wyciąga kapsułkę za przewód. Cały zabieg trwa kilka minut, a uzyskane obrazy są znacznie dokładniejsze niż te z kamery endoskopu.

– Zdjęcia są znacznie lepsze niż jakiekolwiek inne uzyskane z tego odcinka przewodu pokarmowego – zapewnia prof. Gary Tearney z Harvard Medical School. Jego zdaniem ta metoda ma same zalety – jest nie tylko dokładniejsza, ale również tańsza – bo nie trzeba używać żadnych środków przeciwbólowych, oraz bardziej komfortowa dla pacjenta.

Niestety, kapsułka nie zastąpi całkowicie metody endoskopowej. Bo tylko ona pozwala pobrać próbki lub w razie potrzeby wyciąć wykryte zmiany.

Źródło: rp.pl, 15.01.2013/mm

