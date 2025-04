Przed współżyciem z mężem zapomniałam zabezpieczyć się globulką. A był to sam środek cyklu. Zażyłam więc szybko pigułkę "po". Teraz boli mnie głowa i brzuch. Dlaczego?

Tabletki antykoncepcyjne, nazywane "awaryjnymi" lub "po stosunku", zaleca się tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy doszło do niezabezpieczonego współżycia (a nie upłynęły jeszcze 72 godziny). Tabletki zawierają dużą dawkę syntetycznego hormonu – progestagenu. Dolegliwości, które Pani opisuje, to niestety możliwe objawy uboczne. Często występują one po zażyciu tego preparatu. Dlatego w żadnym wypadku nie można nadużywać tej formy zapobiegania ciąży.