Pierwsze odczuwalne sygnały odwodnienia to pragnienie, zmęczenie, ból głowy, suchość w ustach, ubytek wagi i zmniejszenie napięcia skóry.

Mając takie objawy, trzeba natychmiast działać.

- Ustalić i wyeliminować przyczynę odwodnienia. Najczęściej powodują je: biegunka, wymioty, gorączka i stosowanie leków moczopędnych.

- Uzupełnić poziom płynów – zwykle wystarczy pić wodę. Ale przy nasilającym się problemie konieczne jest przyjmowanie roztworu elektrolitów (proszek do jego przyrządzenia kupisz w aptece), czasem też podanie kroplówki i hospitalizacja. O tym jednak decyduje już lekarz. Idź do niego od razu, gdy objawy odwodnienia występują u dziecka. Jeśli to ty masz problem, umów się na wizytę, gdy źle się czujesz albo mimo nawadniania i leczenia objawy odwodnienia nie ustępują przez 2 dni.

Aby nawodnić organizm:

- popijaj co pół godziny po 150 ml niegazowanej wody;

- nie jedz suchego prowiantu, zamiast niego wybierz lekko osolone zupy (sól zatrzymuje wodę)