Wśród Amerykanów rośnie problem nadwagi i otyłości u dzieci. Z tego powodu Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa na początku roku zaproponowało nowe propozycje dotyczące żywienia dzieci w szkołach.

Jednak Ustawodawcy Kongresu USA uznali, że pizza zawierająca 2 łyżki sosu pomidorowego może być traktowana jako porcja warzyw.

Dietetycy i specjaliści żywienia podkreślają, że takie decyzje nie przyczynią się do poprawy warunków żywienia dzieci w szkołach.

Według rzeczniczki prasowej Amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Margo G. Wootan, Kongres bardzie przywiązuje uwagę interesom przedsiębiorców niż zdrowiu najmłodszych.

To już druga propozycja Amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa została odrzucona przez Senat. W połowie października proponowano ograniczenie ziemniaków w szkołach podawanych w postaci frytek. Jednak ustawodawcy ze stanów specjalizujących się w ich produkcji sprzeciwili się temu pomysłowi.

