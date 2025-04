Jak pozbyć się "zimowych" kilogramów?

Zima nie zachęca do takiej aktywności jak lato. Dokuczliwy mróz lub pośniegowa plucha zniechęca do spacerów i aktywności ruchowej, która tak łatwo przychodzi nam w inne pory roku. Nie każdy lubi zimowe dyscypliny sportowe, na przykład jazdę na nartach czy łyżwach, dlatego u wielu osób zimowa aura oraz zwiększone zapotrzebowanie na bardziej treściwe posiłki sprzyjają nabywaniu zbędnych kilogramów. Wychodzą one na jaw wiosną i latem, gdy zaczynamy pozbywać się otulających nas ciepłych ubrań. Jak zaradzić tym dodatkowym kilogramom? Można przestawić się na zdrowy tryb życia połączony z aktywnością ruchową, której z powodzeniem możemy oddawać się w zaciszu własnego domu, gdzie pogoda za oknem nie pokrzyżuje nam planów, ale często brakuje nam silnej woli i czasu. O ile łatwiej byłoby zabrać się za siebie, gdyby ktoś nas motywował, wspierał w treningach i doradzał, jak zdrowo się odżywiać?

Motywacja przede wszystkim

Program sportowo-żywieniowy „Zyskaj Formę w 10 Tygodni” nie tylko odchudza, lecz także motywuje. Projekt stworzony został przez międzynarodową grupę ekspertów: dietetyków oraz mistrzów olimpijskich i realizowany jest z wielkim sukcesem w wielu państwach europejskich. Od kilku miesięcy z dużym powodzeniem kilogramy tracą z nim Polacy, jedną z zadowolonych osób jest aktorka Dorota Piasecka, która schudła ponad 20 kg. Jego współtwórcami i ambasadorami są aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka oraz jej mąż trener personalny Marcin Łopucki.

W styczniu 2013 do współpracy przy projekcie przystąpił również dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia, co jeszcze bardziej podkreśla bezpieczeństwo i skuteczność programu.

Zdrowszy tryb życia, lepsze samopoczucie

„Zyskaj Formę w 10 Tygodni” to nie dieta, ale całościowy program przy pomocy którego zmienia się podejście do zdrowego trybu życia. Opiera się on na 3 filarach: odżywianiu, sporcie i motywacji. Każdy uczestnik programu przez 10 tygodni otrzymuje aż 16 filmów treningowych oraz filmy kulinarne, w których Katarzyna i Marcin ćwiczą i gotują razem z nim oraz motywują do uzyskania świetnych efektów. Katarzyna i Marcin stają się prywatnymi trenerami uczestników. Efekty dokumentowane są poprzez pomiar obwodów i masy ciała przy pomocy specjalnej internetowej aplikacji.

Rejestracja i przystąpienie do projektu "Zyskaj Formę w 10 Tygodni” jest możliwa na stronie: www.zyskajforme.pl.

