Zbroja dla oka



Mimo że powieka jest z pozoru dosyć delikatną strukturą, to ma istotną funkcje ochronną dla oka. Właśnie dlatego wszelkie uszkodzenia w obrębie powieki, powodujące jej niedomykalność, powinny być jak najszybciej operowane. W innym przypadku szybko dojdzie do wysuszenia rogówki oka i dolegliwości bólowych, a nawet ślepoty. W sytuacji, gdy brakuje do 25% powierzchni powieki górnej, możliwe jest jej zaszycie bez dodatkowych manipulacji. Gdy mamy do czynienia z większym ubytkiem powieki górnej, niezbędne jest nacięcie bocznego kąta oka, dzięki czemu tkanki są mniej napięte i możliwe jest zszycie powieki. W przypadkach większych uszkodzeń powieki dolnej dokonuje się wywinięcia skóry z okolic otaczających oko (polega to na wycięciu fragmentu skóry, tak jednak, aby pozostał on jednym brzegiem przytwierdzony) i wszyciu go w miejsce brakującej powieki. Stosuje się do tego skórę z okolic policzka, z możliwością zapożyczenia skóry z okolicy przedusznej.

Chirurgia nosa

Operacje plastyczne nosa były jednymi z pierwszych wykonywanych na świecie (już 500 lat p.n.e w Indiach). Najczęściej potrzeba rekonstrukcji nosa zachodzi po usunięciu nowotworów. Duże znaczenie ma zachowanie funkcji estetycznych, a także, w przypadku nozdrzy, funkcji ochronnych i wspierających. Przeszczep skóry na grzbietową powierzchnię nosa nie zawsze łatwo się przyjmuje z powodu grubej skóry w tej okolicy. Skórę na czubek nosa zapożycza się z okolic gładziny, robiąc nacięcie w kształcie litery V, a zaszywając w formie litery Y. Do pokrycia bocznych okolic nosa pobiera się skórę z okolicy nosowo-wargowej. W przypadku konieczności pokrycia większych fragmentów nosa stosuje się wywinięcie skóry z okolicy środkowej czoła.

Rekonstrukcja ucha

Chirurgia plastyczna ucha zewnętrznego jest o tyle ciekawa, że oprócz wypełnienia ubytku skórnego, należy uzupełnić brakujące rusztowanie z chrząstki. W tym celu pobiera się chrząstkę z dolnych żeber.

Jak widać, zabiegi rekonstrukcji zewnętrznych części nosa i ucha oraz powiek nie są szczególnie skomplikowane. Natomiast są niezwykle ważne dla pacjentów, ponieważ operacja defektów w tych okolicach ułatwia akceptację społeczną i zwiększa pewność siebie.

