Latem warto zainteresować się dyscyplinami sportowymi, które z powodzeniem można uprawiać podczas urlopu nad morzem czy nad jeziorem. Wśród nich prym wiodą sporty dostarczające wrażeń, integrujące uczestników, ale też wzmacniające organizm i obniżające poziom stresu. Są one nie tylko sposobem na przyjemne spędzanie czasu czy spalanie kalorii. Pozwalają zatroszczyć się o zdrowie serca i całego układu krążenia.

Aktywność fizyczna jest jednym z filarów kompleksowej troski o serce – wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych, kontrolowanie ciśnienia krwi, poziomu cukru oraz cholesterolu. Dodatkowo obniża poziom stresu, który jest jednym z czynników ryzyka chorób układu krążenia. Pamiętajmy jednak, że jeśli przez cały rok nie ćwiczyliśmy, aktywność fizyczną powinniśmy wprowadzać umiarkowanie. Najlepszy i najzdrowszy efekt da stopniowe dochodzenie do poziomu pół godziny sportu pięć razy w tygodniu - mówi prof. Marek Naruszewicz, ekspert Instytutu Flory, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.

Top 5 lata 2008:



1. Siatkówka – królowa sportów plażowych. Jest nieocenionym sposobem na modelowanie i wysmuklanie sylwetki. Poprawia samopoczucie, kondycję i refleks, a przede wszystkim – dotlenia organizm i wzmacnia mięśnie, w tym ten najważniejszy – nasze serce.

2. Frisbee – nowość na polskich plażach, szturmem zdobywająca serca urlopowiczów w każdym wieku. Rzucanie i łapanie dysku trenuje refleks i zwinność, wzmacnia kondycję, a co za tym idzie, wspomaga układ oddechowy i krążenia.

3. Bieganie – bardzo dobry masaż stóp. Uruchamia znajdujące się na nich receptory i poprzez to pozytywnie wpływa także na kondycję serca i całego układu krążenia. Dodatkowo, bieganie po plaży intensywnie dotlenia organizm i uzupełnia niedobory jodu, w który bogate jest morskie powietrze.

4. Plażowa piłka nożna - dostarcza emocji, wrażeń i energii. Powstała na plażach w Brazylii i z roku na rok staje się coraz bardziej popularna – także w Polsce. Podobnie do tradycyjnej piłki nożnej, jest sportem zarówno rekreacyjnym, jak i kondycyjnym, a przez to wzmacniającym organizm.

5. Badminton – idealna forma aktywnego wypoczynku dla każdego – dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Jest przede wszystkim zabawą, ale wykształca również refleks i precyzję ruchów. Jako forma rekreacji nie wymaga dużo wysiłku, dlatego jest bardzo dobrym sposobem na rozpoczęcie dbania o kondycję fizyczną. www.flora.pl