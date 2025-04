Płodna Polska (2/2013)

Magazyn "Płodna Polska" skierowany jest do osób, które chciałyby się dowiedzieć, co zrobić aby zwiększyć szanse na poczęcie dziecka; czym się różni bezpłodność od niepłodności; jaką rolę w płodności odgrywa profilaktyka? To pismo dla osób, które planują potomstwo, oraz dla tych, których ta tematyka po prostu ciekawi. Magazyn jest częścią Projektu Płodna Polska realizowanego na terenie całej Polski poprzez warsztaty, konferencje i akcje promujące zdrowie.