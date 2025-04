fot. Fotolia

Jak wynika z raportu zrealizowanego na potrzeby kampanii1 aż 82% dorosłych Polek, które nie mają jeszcze dzieci, nigdy nie diagnozowało swojej płodności. Co czwarta z nich planuje macierzyństwo dopiero po 30. roku życia, a zbyt późna decyzja o zajściu w ciążę jest jedną z głównych przyczyn niepłodności.

Naprzeciw tym alarmującym wynikom wychodzą inicjatorzy kampanii „Płodna Polka” organizując akcję „Płodne Dni”. Pierwszy z nich odbędzie się dnia 15 maja w Klinice Leczenia Niepłodności „Bocian”

w Warszawie. Polki będą miały możliwość bezpłatnego wykonania „Pakietu Kobiecego” w którego skład wchodzą: badanie poziomu hormonów AMH i FSH, badanie ultrasonografem (USG) oraz konsultacja z lekarzem specjalistą z dziedziny niepłodności.

– Ilość komórek jajowych kobiety jest określona na całe życie, a z wiekiem spada. Wczesne wykonanie badań „Pakietu Kobiecego” pozwala określić tę liczbę i stan płodności kobiety. Pomaga to zapobiegać sytuacjom, w którym decyzja o zajściu w ciążę została podjęta zbyt późno. Warto pamiętać, że po przekroczeniu 25. roku życia szanse na dziecko zaczynają systematycznie maleć, a po 33. są już często niewielkie – mówi dr Grzegorz Mrugacz, ekspert medyczny kampanii, dyrektor medyczny Klinik Leczenia Niepłododności „Bocian”.

Pakiet badań wykonała już ambasadorka kampanii Katarzyna Burzyńska, która zachęca wszystkie kobiety, aby poszły w jej ślady.

– W ciąży nie jestem, ale będę. Wiem, że będę mogła być, bo zrobiłam badania Pakietu Kobiecego. Dlatego też mogę zaplanować macierzyństwo zdrowo, świadomie i szczęśliwie. I tego życzę wszystkim kobietom – tym w moim wieku, po 30. roku życia i tym młodszym również. Badajmy się, diagnozujmy swoją gospodarkę hormonalną, a potem bądźmy mamami! – mówi K. Burzyńska.

Kasia zamierza wesprzeć swoją obecnością panie diagnozujące płodność w ramach akcji „Płodne Dni” w warszawskim oddziale Kliniki.

Więcej informacji o kampanii oraz dokładny opis badań „Pakietu Kobiecego” można znaleźć na stronie www.plodnapolka.pl. Kolejne „Płodne dni” odbędą się 12 czerwca.

1Raport został opracowany na podstawie badań Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych na zlecenie Kliniki Leczenia Niepłodności „Bocian”. Analizą objęto grupę 269 kobiet w wieku 18-35 lat. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich kobiet w wieku 18-35 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

