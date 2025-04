Doktor Bruce Fife, autor książki "Cud mąki kokosowej" oraz "Cud oleju kokosowego" jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie badania właściwości prozdrowotnych kokosa. W poprzednich publikacjach specjalisty ds. żywienia klinicznego odnajdujemy wiele informacji na temat cudownych właściwości kokosa, zaś w książce "Płukanie ust olejem" odnajdujemy praktyczne przepisy na skuteczną detoksykację i uzdrawianie ciała poprzez usta.

"Doktor Kokos" (bo taki przydomek sobie zaskarbił) przedstawia fakty i mity dotyczące wyobrażeń na temat płukania ust olejem. Zdaniem autora, czytelnicy (głównie za sprawą Internetu) często wiedzę na temat wielu kuracji prozdrowotnych czerpią z nierzetelnych źródeł. Jeden z rozdziałów książki poświęca więc na udzielenie odpowiedzi na najczęściej nurtujące czytelników pytania. Z tego rozdziału dowiemy się między innymi tego, jak długo należy trzymać olej w ustach, czy to prawda, że trzeba odczekać minimum godzinę od wypicia wody, by przystąpić do płukania olejem, czy olej sezamowy lub słonecznikowy jest równie skuteczny jak kokosowy?

Zapewne wiele osób zainteresowanych metodą doktora Fife'a zastanawia się, czy płukanie ust olejem jest całkowicie bezpieczne oraz czy zostało należycie przetestowane. Rozwianiu tych wątpliwości służy odrębny dział "Osobiste historie", z których dowiadujemy się, jak płukanie ust olejem wpłynęło na pozbycie się przykrych dolegliwości.

Z punktu widzenia czytelnika najbardziej istotne wydaje się jednak szczegółowe opisanie samej metody – bez tego trudno nie pokusić się o sięganie do w/w nierzetelnych źródeł. Na szczęście autor poświęcił temu zagadnieniu szczególnie dużo uwagi.

