Na zachorowania najbardziej narażone są osoby, które mają ponad 65 lat, dzieci poniżej dwóch lat oraz ludzie z obniżoną odpornością albo z przewlekłymi dolegliwościami. Najczęściej chorujemy od grudnia do kwietnia. Lekarze twierdzą, że szczepionka jest skutecznym środkiem zapobiegającym grypie oraz jej powikłaniom. Co mówią zwykli pacjenci, którzy się zaszczepili? Jakie są argumenty lekarzy zachęcające do szczepień?

