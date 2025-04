Demakijaż to jeden z najważniejszych etapów pielęgnacji skóry wokół oczu. Spełnia dwie funkcje – oczyszcza skórę z kosmetyków i kurzu, ale także z zanieczyszczeń fizjologicznych. Kosmetyki służące do tego celu równocześnie pielęgnują skórę, ponieważ zawierają substancje nawilżające i odświeżające. Bardzo ważne jest, aby demakijaż oczu wykonać przed snem, gdyż pozostałości kosmetyków powodują przesuszanie się skóry wokół oczu, a w konsekwencji przyczyniają się do powstawania zmarszczek. Pozostałości tuszu do rzęs i innych barwnych kosmetyków kolorowych mogą powodować podrażnienia spojówek i delikatnej skóry wokół oczu.

Demakijaż oczu należy wykonywać bardzo dokładnie. Zabieg ten powinien być również delikatny, aby nie powodował rozciągania skóry. Do oczyszczania należy używać miękkich wacików i kosmetyków przystosowanych do tego celu. Mogą to być płyny lub mleczka. Głównym zadaniem tych kosmetyków jest dokładne usunięcie makijażu oraz ukojenie zmęczonych i podrażnionych oczu. Nawilżony wacik przykładamy do zamkniętego oka i chwilę przytrzymujemy, aby preparat rozpuścił tusz i cienie, a następnie lekko przyciskając, należy przesunąć go pionowo w dół oka. Potem przesuwamy wacik po dolnej powiece w kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka i gotowe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można przetrzeć oko po raz drugi nowym wacikiem.

Szczególnie poleca się stosowanie preparatów marki FLOSLEK Laboratorium. Są delikatne i skuteczne. Delikatny płyn do demakijażu oczu 2 w 1 jest nieperfumowany, nietłusty i przeznaczony do oczyszczania skóry powiek. Nie drażni oczu. Pozostawia gładką i nawilżoną skórę.

Dwufazowy płyn do demakijażu oczu szybko i skutecznie zmywa wodoodporny makijaż oczu. Pielęgnacyjna formuła zawiera kojący i łagodzący wyciąg ze świetlika lekarskiego. Produkt odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe. Pozostawia wygładzoną i nawilżoną skórę wokół oczu.

