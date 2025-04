Po czym poznać alergię?

lergii można już przypisać miano choroby cywilizacyjnej. Często na swojej drodze możemy spotkać alergików, zwłaszcza teraz wiosną, gdy wszystko budzi się do życia i intensywnie pyli. To właśnie pyłki roślin są zmorą dla ludzi zmagających się z alergią, gdyż są przyczyną utrudniających normalne funkcjonowanie objawów. Jakich? O tym poniżej.



Alergia to wynik bardzo pobudzonego układu odpornościowego. Organizm silnie i burzliwie odpowiada na alergen, wydzielając tzw. mediatory stanu zapalnego, które są odpowiedzialne za objawy alergii. Objawy te mogą być łagodne lub ciężkie.

Do objawów sugerujących alergię na pyłki zaliczamy:



- świąd nosa i wodnisty katar pojawiający się popołudniu i wieczorem, wówczas gdy pyłki opadają (gdy jest ciepło, unoszą się wysoko w górze),

- napady kichania, które trudno opanować,

- podcieranie nosa w kierunku do góry (nos w efekcie robi się „zadarty”),

- chrypka i kaszel,

- zaczerwienienie, łzawienie i świąd oczu,

- ból głowy, podniesienie temperatury ciała,

- silne zmęczenie i senność,

- czasem wysypka na odsłoniętych częściach ciała np. ręce, twarz, dekolt, stopy.

Alergia na pyłki jest więc często mylona z infekcjami układu oddechowego i tak też leczona, co jeszcze bardziej osłabia organizm. „Test”, by sprawdzić, że mamy do czynienia z alergią jest bardzo prosty. Wystarczy przyjąć wapno (np. Calcium C, Wapno dla alergików) i lek przeciwalergiczny np. Amertil. Jeśli jest to alergia, objawy złagodnieją.

Pamiętaj, jeśli odkryłeś, że to alergia – czym prędzej udaj się do lekarza alergologa, by ustalić właściwe leczenie, a także ewentualnie zaplanować odczulanie jesienią i zimą.

Co to jest odczulanie?



Ciekawostka:

Alergia to podstępna choroba. Warto wiedzieć, że gdy jesteśmy uczuleni na jakiś pyłek, prawdopodobnie jesteśmy też uczuleni na pewne produkty spożywcze. To tzw. reakcje krzyżowe pojawiające się jako wynik podobieństwa lub identyczności alergenów.

Zatem, jeśli uczula nas:

- leszczyna, prawdopodobnie uczulą nas też orzechy,

- brzoza – seler, jabłka, gruszki, śliwy, marchew, pomarańcza, kiwi, orzechy i migdały,

- bylica – seler, marchew, groch, papryka, cebula, jabłko, gruszka i orzechy,

- trawy i zboża – jabłko, gruszka, brzoskwinia, śliwa, melony, pomidor,

ziemniaki i seler.

Trzeba mieć to na uwadze i wyeliminować te produkty z diety, by zapobiegać objawom alergii.

