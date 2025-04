Ten ból zwiastuje zapalenie zatok

Bóle głowy w trakcie zapalenia zatok są rozpierające, promieniujące i tępe. Dotyczą różnych części głowy i twarzy, oczu czy policzków. Spowodowany jest stanem zapalnym obrębie części powietrznych czaszki, czyli zatok obocznych nosa. Ból nasila się przy pochylaniu do przodu i ten objaw jest na tyle charakterystyczny, że naprowadzi Cię na potrzebę wizyty lekarskiej. Dyskomfort związany z zapaleniem jest największy po przebudzeniu (jako że przez całą noc wydzielina nie ma jak opuścić zatok), a zmniejsza się w trakcie dnia.

Poza bólem

Oprócz charakterystycznego bólu Twoją uwagę powinny zwrócić objawy dodatkowe takie jak gorączka oraz uczucie spływającej wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Twarz oprócz ciągłego bólu wykazywać może również tkliwość przy dotyku w określonych miejscach. Objawy te występują szczególnie jeśli w ostatnim czasie przechodziłeś infekcję górnych dróg oddechowych.

Umiejscowienie bólu mówi o zajęciu konkretnej zatoki

Każda z zatok za względu na swoje umiejscowienie i unerwienie powoduje promieniowanie bólu do określonych obszarów głowy. Dzięki charakterystycznego umiejscowieniu, ból można przypisać zapaleniu konkretnej zatoki. Zapalenie zatoki szczękowej powoduje ból w okolicy policzków, czyli nad swoją powierzchnią. Zatoka czołowa rzutuje na czoło. Komórki sitowe dają objawy w okolicy pomiędzy lub za oczami a zatoka klinowa za oczami oraz na szczycie głowy.

Podczas wizyty u lekarza staraj się dokładnie sprecyzować swoje dolegliwości.

A może to migrena?

Niektóre objawy zapalenia zatok przypominają migrenę, więc niezmiernie istotna jest diagnostyka różnicowa tych stanów. W przeciwieństwie do zapalenia zatok, migrena jest przewlekłą chorobą neurologiczną, która wymaga specjalistycznego leczenia. Twój lekarz w razie wątpliwości zaplanuje dalsze postępowanie.

