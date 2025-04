Ograniczenia i zalecenia

Przybliżając zebranym zasady prawidłowego żywienia, prof. Wiktor Szostak zwrócił szczególną uwagę na najważniejsze czynniki, zmniejszające ryzyko powstawania niezakaźnych chorób. Wśród nich wymienił przede wszystkim unikanie nadwagi, ograniczenie tłuszczów zwierzęcych w diecie na rzecz tłuszczów roślinnych, zwiększenie spożycia warzyw i owoców, zwiększenie spożycia ryb, roślin strączkowych i ograniczenie podaży soli. Według prof. Szostaka najważniejsza jest zmiana stylu życia, czyli nie tylko zmiana nawyków żywieniowych, ale i ograniczenie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej i co ważne zminimalizowanie negatywnych czynników psychospołecznych. Dopiero takie zmiany wpływają na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi, zmniejszają ciśnienie tętnicze i niwelują otyłość.

Piramida Zdrowego Żywienia na każdy dzień

Dietetycy mają tabele wartości odżywczej i wiele innych narzędzi pomagających w układaniu zdrowego jadłospisu. Jak więc ma sobie poradzić zwykły Kowalski z wyzwaniem, jakim jest zmiana diety na zdrowszą? Pomocą jest opracowana w Instytucie Żywności i Żywienia - Piramida Zdrowego Żywienia.

Najniższe piętro piramidy stanowi ruch. Już 30 minut aktywności fizycznej dziennie wystarczy, aby przeciwdziałać otyłości i hipercholesterolemii.

Kolejne piętro zajmują produkty zbożowe, szczególnie te z grubego przemiału.

Warzywa i owoce również powinny znaleźć się w naszym codziennym jadłospisie, ich ilość nie powinna być mniejsza niż 400 g.

Wiele osób całkowicie zapomina o produktach mlecznych, podczas gdy osoba dorosła powinna wypijać dziennie aż 3 szklanki mleka. Jednakże mleko, które nie każdy z nas przyswaja, można zastąpić 80 g białego sera lub 40 g żółtego.

Produkty mięsne i tłuszczowe to ostatnie, najwęższe stopnie piramidy. Pomimo iż zajmują ciasny wierzchołek piramidy ich również nie powinno zabraknąć.

