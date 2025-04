Jak wynika z badań fundacji Dzieci Niczyje, aż 90% uczniów trzecich klas gimnazjum ma profil co najmniej w jednym portalu społecznościowym. Według raportu aż 70% utrzymuje w internecie kontakt z osobami, których wcześniej nie znały, a ponad 50% z badanych umawia się z osobami poznanymi w sieci na spotkania w rzeczywistości.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że 1/3 gimnazjalistów spędza na portalach społecznościowych co najmniej dwie godziny dziennie. Jednak w tym gronie dziewczynki są bardziej aktywne. Chłopcy szukają w sieci zazwyczaj gier.

Połowa dzieci w wieku od 9 do 12 lat ma profil na Facebooku albo innym portalu społecznościowym, mimo że, wg prawa, konta mogą tam zakładać dopiero 13-latki. Dlaczego nasze dzieci dały się złapać w cybernetyczną sieć? „To reakcja na nudę, pustkę – mówi Szymon Wójcik z fundacji Dzieci Niczyje. „Rodzice po powrocie z pracy siadają przed telewizorem, a dziecko zostawione samo sobie wchodzi w świat wirtualny”.

Jak pomóc dziecku, które w sieci szuka ucieczki od swoich problemów? Wystarczy spędzać więcej czasu ze swoim dzieckiem. Wyłączyć telefon podczas rodzinnej kolacji, nie sprawdzać skrzynki mailowej i newsów w internecie, kiedy spędzamy czas z pociechą. To dobra droga w kierunku budowaniu dobrych relacji z dzieckiem.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 28.11.2012/mm

