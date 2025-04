Najprościej rzecz ujmując POChP jest zespołem chorobowym charakteryzującym się niecałkowicie odwracalnym przepływem powietrza przez układ oddechowy. Przyczyną jest nieprawidłowa odpowiedź zapalna płuc na zanieczyszczenia powietrza takie jak pyły lub gazy uszkadzające miąższ płucny i błonę śluzową oskrzeli. Głównym sprawcą jest dym tytoniowy odpowiedzialny za 80% przypadków.

POChP dotyczy osób po 40 roku życia. Obecnie coraz częściej choroba diagnozowana jest u coraz młodszych ludzi. Prawdopodobnie jest to związane z wciąż niedostateczną wiedzą na temat skutków tego zgubnego nałogu jakim jest palenie tytoniu. Wczesne zaprzestanie palenia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc możemy podejrzewać, gdy występuje duszność trwająca kilka miesięcy lub lat, świszczący oddech, ucisk w klatce piersiowej oraz uporczywy kaszel. Z tymi niepokojącymi symptomami należy niezwłocznie udać się do lekarza. Szybkie wdrożenie leczenia ma znaczenie w ograniczaniu procesu chorobowego.

Do rozpoznania choroby lekarz potrzebuje dokładnego wywiadu z pacjentem. Pytania będą dotyczyć szczegółowego opisu objawów, narażenia na działanie zanieczyszczeń, dymów, pyłów, nałogu palenia tytoniu lub palenia biernego. Kolejnym etapem będzie wykonanie rutynowych badań lekarskich. Istotne znaczenie będzie miał wynik badania spirometrycznego. Szczegółowe informacje na temat diagnostyki POChP znajdziesz w artykule:

Po rozpoznaniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lekarz ustala sposób leczenia. Terapia powinna być indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta oraz stanu ciężkości choroby. Niestety POChP nie jest schorzeniem uleczalnym. Wdrożone leczenie ma na celu poprawę jakości życia chorego oraz zahamowanie dalszego rozwoju choroby. Istotne znaczenie ma edukacja pacjenta i jego rodziny. Wiedza na temat choroby sprzyja poprawie stanu zdrowia chorego oraz pomaga w radzeniu sobie z chorobą na co dzień.

